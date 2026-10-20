La Justicia ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces , que investigan posibles maniobras de lavado a través de las propiedades y habitaciones de hoteles que la familia Kirchner les alquilaba a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa , se desarrollen en un único juicio oral .

Así, revirtió la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que a mediados de septiembre resolvió desdoblar los procesos. Los fiscales apelaron la medida, advirtiendo que esa decisión podría terminar comprometiendo la prueba recabada y beneficiando a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner , junto a otros 17 acusados por la maniobra.

La decisión la tomó este martes, por mayoría, la Sala I de la Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar , que votó en disidencia.

Los camaristas revirtieron la decisión de los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni , quienes el mes pasado dispusieron que el juicio por Los Sauces comenzara el 23 de octubre −es decir, este viernes− y que el debate por Hotesur lo hiciera en marzo del año que viene.

De esta manera, todo el proceso comenzará este viernes , de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, y Cristina Kirchner, Máximo, y el resto de los imputados deberán estar presentes.

Será la primera vez que el diputado nacional y líder de La Cámpora se sentará en el banquillo de los acusados en una causa por presunta corrupción.

La defensa de la expresidenta y su hijo, en manos de Carlos Beraldi , presentó sin embargo un pedido para que ambos puedan seguir el caso de manera virtual. Todavía debe ser resuelto por el Tribunal.

En el fallo de hoy, el juez Petrone habló de una “fundamentación sólo aparente” para separar el caso Hotesur y Los Sauces, y apuntó contra la decisión del Tribunal que contradijo a los jueces de instrucción que los habían elevado a juicio juntos. “Verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates”, indicó Petrone.

Barroetaveña, por su parte, utilizó la expresión “fraccionamiento indebido” . Consideró que la división de los casos, “lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios”.

Slokar, en tanto, interpretó que el desdoblamiento era una “medida ordenatoria” del debate, “orientada a racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes”.

Fuente: La Nación