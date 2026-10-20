Kicillof enfrenta el jueves un nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof enfrentará un nuevo paro docente el próximo jueves en la provincia de Buenos Aires, después de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazara la última propuesta de mejora salarial y llamara a una medida de fuerza de 48 horas.

Las primeras 24 horas de paro tendrán lugar el jueves, en tanto otras 24 horas quedarán con fecha a definir, según informó la FEB tras un congreso extraordinario que tuvo lugar este martes.

La protesta involucra a unos 60 mil afiliados del segundo gremio en relevancia en este territorio, por lo que el alcance será parcial. Los otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente aceptaron la propuesta de Kicillof y no van al paro.

“El Congreso Extraordinario de la FEB decidió rechazar la propuesta salarial del 6% presentada por el Gobierno provincial y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, resolviendo que el primer día de la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves, quedando las 24 horas restantes a definir”, informó esa federación este medio día.

“La oferta, recibida el pasado viernes, fue puesta a consideración en toda la provincia, donde las bases definieron sus mandatos y hoy los congresales, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente. Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”, informó el gremio.

Esta Federación ya realizó otras cuatro medidas de fuerza en lo que va del ciclo lectivo en curso : hizo paro el 2 de marzo, el 30 de junio y el 1° y el 15 de octubre, según se precisó.

El 1° de octubre la medida no fue por reclamo salarial: tuvo por fin visibilizar agresiones contra docentes.

A la nueva protesta se sumará la línea disidente de Suteba que se referencia como Suteba Multicolor. Este espació calificó la propuesta de recomposición salarial como “miserable” y el jueves marchará a la Dirección General de Cultura y Educación .

La oferta provincial consta de un incremento del 6%, dividido en dos tramos: 3% en octubre y 3% en noviembre sobre la base del sueldo de septiembre, junto con el compromiso de reabrir la discusión en diciembre.

Los primeros en aceptar la suba fueron el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Buenos Aires (AMET); la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Fuente: La Nación