La Joaqui a Tiago PZK: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”

A un mes de haber oficializado su romance con una foto en sus respectivas historias de Instagram, La Joaqui y Tiago PZK ya no se esconden. En medio de especulaciones sobre el inicio de su noviazgo y la supuesta amistad que el artista mantenía con Luck Ra , expareja de su actual, la artista marplatense redobló la apuesta con una publicación que no pasó inadvertida.

Desde su perfil oficial, en el que acumula 6.4 millones de seguidores, la intérprete de “Dos besitos” compartió una serie de fotografías de alto voltaje junto a su colega, donde se los puede ver posando muy acaramelados, a los besos y abrazados en distintos escenarios que van desde un estudio de grabación con estética industrial hasta posando tomados de la mano frente a un avión privado.

Entre las imágenes elegidas por la cantante para acompañar la frase “El mundo no nos quiere juntos” , también destacaron postales callejeras con la camiseta de la selección argentina y primeros planos nocturnos donde la complicidad y la pasión acaparan todo el protagonismo de un noviazgo que ya se convirtió en el centro de atención de la escena urbana.

“Lo que piensen los demás, ¡que te resbale! La vida es una y está para disfrutarla y vivirla. Primero tu felicidad, luego el resto; disfruta, hermosa"; “Me encantan mil”; “Te amo, Joaqui, te mereces siempre lo mejor. No sabes qué feliz estoy de que estén juntos, los amo mucho” y “Mil veces mejor pareja con Tiago” , fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de la pareja dejaron.

No es la primera vez que la joven de 32 años apunta contra quienes cuestionan su vida sentimental. Semanas atrás, harta de las especulaciones alrededor de su nueva relación con Tiago PZK, la intérprete volcó un extenso descargo en su canal de difusión de Instagram para aclarar los tantos y despejar cualquier tipo de sospecha sobre una supuesta infidelidad hacia su expareja, Luck Ra.

“Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas” , expresó la artista en aquel mensaje. En su relato, cuestionó la ligereza con la que se opinó sobre su vida personal y remarcó: “Creo que hay un abismo entre lo que sucede mientras existe una pareja y lo que sucede cuando ya no”. A su vez, añadió que, aunque cada uno vive las rupturas a su manera, una cosa es hablar de sentimientos y otra muy distinta es “modificar hechos de una historia que también es mía”.

Para ponerle fin a las versiones cruzadas y a los rumores sobre el inicio de su noviazgo con el rapero argentino, La Joaqui fue tajante con las fechas y sentenció: “Yo jamás fui desleal. Nuestra relación terminó a principios de julio” . Según explicó, mantuvo la reserva en su momento porque así se lo habían pedido, pero aclaró que recién tuvo su primera cita con otra persona el 2 de septiembre —casi dos meses después de haber terminado su vínculo anterior—, cuando ya se encontraba completamente soltera tras el anuncio oficial de ruptura que habían dado a fines de julio después de dos años juntos.

Fuente: La Nación