La Corte Suprema rechazó un nuevo planteo de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

ZONALES





La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo recurso presentado por los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, relacionado con presuntas irregularidades en el inicio de la causa. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.





El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando todavía representaba a los condenados, y cuestionaba aspectos del procedimiento judicial durante las primeras etapas de la investigación. Según la presentación, los jóvenes no habrían conocido las pruebas de cargo ni la imputación al momento de prestar declaración indagatoria, horas después del crimen ocurrido en enero de 2020.





Los argumentos habían sido expuestos durante el proceso penal. En paralelo, las defensas también promovieron una denuncia penal por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.





La denuncia apuntó contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora pública Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías de Dolores David Mancinelli, quien había dispuesto la prisión preventiva de los imputados.





Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo. También se rechazó el pedido de tomar declaración testimonial a los rugbiers en calidad de víctimas y otras medidas solicitadas por su representación legal.





Ante esa decisión, Tomei pidió la revisión del caso por parte del superior del fiscal, invocando el artículo 290 del Código Procesal Penal bonaerense. La decisión fue ratificada y el abogado posteriormente cuestionó el procedimiento ante el juez Mancinelli, a quien recusó, al solicitar que se declarara la inconstitucionalidad de las actuaciones por considerar que se había vulnerado el derecho de las víctimas a ser escuchadas por un juez imparcial.





Tanto el juez como el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazaron los planteos. En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario.





Ahora, la Corte Suprema nacional rechazó la presentación por falta de fundamentación autónoma, al considerar que no refutaba todos los fundamentos de la sentencia cuestionada.





La decisión se limita a este planteo procesal y no representa una revisión de las condenas por el homicidio de Fernando Báez Sosa.





El crimen de Fernando Báez Sosa





Fernando Báez Sosa fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell, tras recibir una golpiza.





En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.





En marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas, aunque modificó la calificación legal y descartó la agravante de alevosía.





Esa resolución fue apelada y, según la información publicada, su revisión continúa pendiente ante la Suprema Corte bonaerense.





Con el rechazo del planteo por parte del máximo tribunal nacional, queda cerrado este recorrido recursivo específico, sin que ello modifique por sí mismo las condenas dictadas por el crimen que conmocionó al país.