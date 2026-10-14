Un desprendimiento de rocas aplastó una camioneta en la Ruta 7

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Un impactante desprendimiento de rocas destruyó parte de una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 7, en la zona de alta montaña de Mendoza. El episodio ocurrió este miércoles cerca de las 10, a la altura del kilómetro 1.112, y, pese a la violencia del impacto, el conductor resultó ileso.

El vehículo, una Toyota Hilux, era conducido por un ciudadano chileno radicado en Argentina. Las piedras cayeron desde una formación rocosa ubicada junto a la ruta e impactaron de lleno contra la parte frontal de la camioneta, que quedó seriamente dañada.

Según informó el diario Los Andes, el hecho ocurrió después del puesto fijo de control de Los Árboles, de Gendarmería Nacional. Efectivos de esa fuerza llegaron al lugar tras recibir un aviso del sistema de emergencias 911 y comprobaron que el conductor no presentaba lesiones.

Cortaron la Ruta 7 y hubo vehículos varados

El desprendimiento también provocó complicaciones en el tránsito, ya que las rocas cubrieron parte de la calzada y obligaron a interrumpir la circulación entre Potrerillos y Uspallata.

Ante la situación, personal de Gendarmería permaneció en el sector para ordenar el tránsito y asistir a los conductores que quedaron varados en ambos sentidos, mientras se esperaba la llegada de maquinaria para despejar el camino.

La concesionaria Caminos del Aconcagua envió una retroexcavadora para abrir un paso provisorio que permitiera evacuar los vehículos atrapados y reducir la congestión. Durante el mediodía, los rodados pudieron atravesar el sector por esa apertura, aunque todavía quedaban piedras de gran tamaño sobre la ruta y se aguardaba la llegada de equipos más pesados para completar las tareas.

Cómo está el paso a Chile

Según la información difundida inicialmente, el paso internacional Cristo Redentor se mantenía habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos. Sin embargo, el desprendimiento y las tareas de despeje podían generar demoras y restricciones puntuales en la circulación por la Ruta 7.

Las autoridades y los equipos que trabajan en la zona deben evaluar las condiciones de seguridad antes de normalizar completamente el tránsito.