Juicio por Loan: detienen por falso testimonio al ex chofer de un senador correntino que responde a Gustavo Valdés

Agustín Ybarra, quien fue chofer del senador correntino Diego Pellegrini -hombre de confianza del ex gobernador Gustavo Valdés - quedó detenido este miércoles por falso testimonio tras declarar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña (5).

Al ordenar su detención, los jueces del tribunal sostuvieron que Ybarra -actual secretario de Obras Públicas del municipio de Concepción- se mostró "manifiestamente reticente" y que su declaración fue "elusiva, inconsistente y esquiva" . Además, recordaron que se le pidió que hiciera esfuerzo por recordar y persistió en su actitud.

Ybarra fue parte del operativo para trasladar a la acusada Laudelina Peña (45) -tía de Loan- y a su hija Macarena hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes, donde en la madrugada del sábado 29 de junio de 2024 declaró que Loan había sido atropellado a la salida de El Algarrobal por la camioneta de los imputados María Victoria Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (65).

El ex chofer se mostró reticente a lo largo de su declaración, a tal punto que el juez Eduardo Belforte le advirtió que ocultar información también constituía falso testimonio.

Una de las estrategias fue dar respuestas breves y apelar a la falta de memoria sobre hechos relevantes que vivió dentro del Volkswagen Passat de Pellegrini con el que viajó desde Esquina hasta la casa de Laudelina en 9 de Julio, acompañando al polémico abogado Fernández Codazzí . Y luego en la camioneta del letrado hasta la ciudad de Corrientes.

Ybarra contó que tanto Pellegrini como Codazzi nunca le dijeron que la persona que acompañaban se trataba de un personaje central en la causa por la sustracción de Loan.

El ahora funcionario público y por ese entonces empleado del Concejo Deliberante de Corrientes contó que fue el senador quien lo invitó a viajar hasta Esquina porque tenía que pagar a los albañiles que estaban realizando una obra. "Soy amigo de Pellegrini desde hace muchos años" , explicó y que Codazzi solo era "conocido desde hace seis o siete años porque en su complejo deportivo iba a jugar al pádel.

Ybarra contó que junto a Pellegrini participó de una reunión con alrededor de ocho personas en Goya, donde se habló de política, sin dar mayores precisiones. Y que luego siguieron viaje a Esquina.

“Yo me recosté en la habitación del hijo de Diego y en un momento escucho que Fernández Codazzi se estaba despidiendo. Me levanté para saludarlo y ahí me entero de que estaba por ir a 9 de Julio para ver a una cliente”, detalló.

El testigo relató que el auto en el que viajaron era de Pellegrini porque la camioneta del abogado estaba en el lavadero y que arribaron a 9 de Julio cerca de las 19. Pese a que el caso Loan era tema recurrente en cualquier conversación por ese entonces, Ybarra dijo que a Codazzi nunca le preguntó por el hecho.

Un día después de la declaración de Laudelina en fiscalía, el entonces gobernador Valdés publicó un comentario en la red social X en el que afirmó que se había dado "un gran paso" en la resolución del caso. Luego aclararía que se estaba "informando por la tele" y que lo hizo de "ansioso".

Por su parte, el abogado Codazzi dejó de representar a Laudelina y actualmente se encuentra cumpliendo con una prisión domiciliaria como acusado de encubrir la huida de un hombre brasileño junto a su hijo de 6 años, tras un intento de homicidio en mayo de este año, en Esquina, Corrientes.

Durante su declaración, Ybarra negó haber dicho ante el Juzgado Federal de Goya que en la casa de Laudelina vio a Codazzi grabar a la mujer mientras hablaba, en lo que se supone fue un ensayo de su declaración posterior. Sin embargo, terminó reconociendo que era su firma la que estaba estampada en esa declaración.

Según el testigo, llevaron Laudelina y Macarena hasta la estación de servicios de Desmochado, donde los esperaba Pellegrini en la camioneta del abogado. “Las dos mujeres subieron a la camioneta y yo le entregué el auto a Diego Pellegrini”, recordó Ybarra sobre su amigo que sigue ocupando una banca en el senado provincial en representación de la Unión Cívica Radical (UCR), partido al que pertenecen el ex gobernador y su hermano, Juan Pablo Valdés, actual primer mandatario correntino.

Ybarra no supo explicar por qué siguió viaje en la camioneta junto a las dos mujeres y el abogado mientras que su amigo continuaba viaje a la ciudad de Corrientes solo a bordo de su Passat.

Luego aseguró que no escuchó de qué iban hablando porque no era de su "interés”, pero admitió que en un momento escuchó la palabra “accidente” .

Más adelante dijo que escuchó cuando Macarena le recordaba a su madre que debía decir en su declaración haber visto cuando se accionaron las luces traseras de la Ford Ranger de Caillava y Pérez al frenar en el callejón de salida de El Algarrobal, donde situaron el supuesto accidente vial.

“Yo no sabía adónde las llevaban”, señaló Ybarra sobre Laudelina y Macarena, e indicó que tampoco escuchó que el abogado les ofreciera un auto por dar ante la Justicia la versión del accidente.

Ybarra aseguró que bajó de la camioneta en la ciudad de Corrientes y abordó un remís para dirigirse a su casa “porque estaba cansado y Codazzi dijo que tenía cosas que hacer ”.

Recién sobre el final de su declaración, el testigo dijo que se desempeña como secretario de Obras Públicas de Concepción y que desde hace once meses está de licencia en la Municipalidad de la capital correntina. Y agregó que en 2023 fue candidato a concejal, pero no fue electo.

Esta testimonial dejó en claro que Ybarra no era un empleado público más. Tenía aceitados contactos con el oficialismo y eso le permitía una amplia libertad de acción pese a estar adscripto al Concejo Deliberante de Corrientes. Esa situación quedó en evidencia cuando reveló que no pidió autorización a sus superiores para acompañar a Pellegrini en su viaje a Esquina.

En tanto, el abogado Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, pidió que se realice un careo entre Ybarra y Macarena debido a que la versión del chofer difiere bastante de la de la joven y que "se ordene su detención por falso testimonio agravado por perjudicar a 17 imputados”.

El planteo fue acompañado por otros defensores y el fiscal Carlos Schaefer, quien sostuvo que Ybarra no solo se mostró reticente, sino que no fue coherente en sus respuestas.

Finalmente, el testigo fue retirado esposado por personal de Gendarmería Nacional y puesto a disposición de la fiscalía de turno.

Otro testimonio relevante fue el de María Custillo, una vecina de 9 de julio que relató que un año después de la sustracción de Loan, llegó hasta la casa de Laudelina un grupo de personas a bordo de un colectivo. “Querían entrar para exigirle a Macarena que contara la verdad. Eran personas que vestían remeras con la imagen de Loan”, agregó.

Custillo dijo que la intervención de un hermano de Loan logró “frenar a esta gente” y que se fueron antes que llegara la Policía. La defensora de Menores, Roxana Marini, sostuvo que Macarena le comunicó el incidente y que en su momento se realizó una denuncia penal.

Por su parte, la abogada Mónica Chirivín, defensora de Laudelina, desistió de las testimoniales de Elisa Carrió y Codazzi. Mientras que, por pedido de algunos defensores, sí deberá comparecer el

Fuente: Clarín