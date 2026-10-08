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NACIONALES

La CGT vuelve a protestar contra Milei con una marcha al centro porteño en defensa de la industria nacional

Redacción CNM octubre 08, 2026

La Confederación General del Trabajo realiza una protesta este jueves en defensa de la industria nacional y contra el modelo económico, que implementa el Gobierno del presidente Javier Milei .

"Por una Argentina con desarrollo productivo", es la consigna de la movilización. Las columnas sindicales concentrarán a las 15 horas en Diagonal Sur y Perú , y marcharán a la sede del ex Ministerio de Industria .

Pasado el mediodía, las primeras columnas sindicales comenzaron a juntarse, generando algunas complicaciones en el tránsito por el Microcentro porteño.

"Con nuestra ropa de trabajo, nuestros cascos, nuestras herramientas, volvemos a colmar las calles para decir basta a este modelo que destruye el trabajo , nuestra industria y la soberanía productiva ", expresa la convocatoria.

De esta manera, el triunvirato de la CGT que integran Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), vuelven a las calles para protestar contra el Ejecutivo, en un octubre con varias movilizaciones previstas.

"Una vez más salimos a la calle para denunciar las consecuencias de un modelo económico que destruye el entramado productivo, golpea a las PyMEs, profundiza la recesión y deteriora el empleo y los ingresos de las familias argentinas", expresaron a través de un comunicado.

🏭 POR UNA ARGENTINA CON DESARROLLO PRODUCTIVO La industria nacional produce, genera trabajo y pone un plato de comida en la mesa de millones de trabajadoras y trabajadores argentinos. Con nuestra ropa de trabajo, nuestros cascos, nuestras herramientas, volvemos a colmar las… pic.twitter.com/uOeR8XArll

El documento cegetista, difundido por redes sociales, denuncia "el industricidio" que generan las políticas económicas del Gobierno, que "prioriza los intereses de unos pocos y condena a las mayorías a una economía donde la plata no alcanza".

El jueves próximo , los gremios marcharán al Congreso , mientras en Diputados, la oposición intentará rechazar el DNU 70/23 .

Ese mismo día, se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional , la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes y no docentes.

La quinta protesta universitaria se realizará pocos días después de que la Justicia federal avaló el reclamo de las universidades contra el Gobierno y ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Presupuesto Universitario .

Fuente: Clarín


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