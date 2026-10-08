Descarrilamiento y sospechas de sabotaje en el primer cargamento de exportación desde la mina de Río Turbio

El primer tren con carga para exportar que partió de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló y denunciaron en la Justicia un posible sabotaje . El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal aseguró que encontraron un elemento extraño sobre la vía y en la empresa estatal intervenida aseguran que fue ubicado para provocar el descarrilamiento.

La formación de 36 vagones , con 600 toneladas de carbón fino ciclónico , partió el miércoles rumbo al puerto Punta Loyola , cerca de Río Gallegos . Era el primer cargamento de un compromiso de siete embarques, dentro un contrato de 210.000 toneladas de exportación.

Casi a mitad de camino de los 284 kilómetros de recorrido, a la altura del apartadero Ingeniero Cappa , se produjo el descarrilamiento. Una ambulancia rescató al conductor y al ayudante, que en la noche del miércoles fueron dados de alta. Pero antes, hablaron con sus superiores.

"La locomotora descarrila y le siguen tres vagones. Cuando hay rotura de la vía descarrila la formación completa. Ahí ya hubo algo raro. Pero después, el conductor nos envió una foto y un audio en el que dijo que algo pasó en la vía porque lo tiró para un costado", aseguró Pablo Gordillo , interventor en YCRT, ante la consulta de Clarín .

"La gente de vía y obra, en la que yo más confío, me dijo que hay un artefacto extraño . Esto no podía haber estado nunca arriba de la locomotora ni tampoco en la vía. Es un artefacto que se usaba para otras locomotoras, un aparato ferroviario, que parece como una llave, que está clavado sobre la vía para que deliberadamente una de las ruedas se monte sobre eso y se descarrile ", describe el funcionario nacional.

Según el interventor de YCRT , los funcionarios hicieron un análisis, sacaron fotos y encontraron una muesca en ese artefacto y también en la vía, donde la rueda se levanta, "hay como un golpe". "Por como lo colocaron, la preocupación nuestra es que se trata de alguien que sabe mucho", añadió Gordillo .

Consultado sobre informes ferroviarios del año pasado que hablan del deterioro de las vías, el funcionario asegura que los rieles están en óptimo estado . "La recorrimos un día antes con la autovía, un aparato que recorre toda la vía para ver si está en condiciones", sostiene y asegura que denunciaron el hecho ante Gendarmería .

Al preguntar sobre los posibles responsables de lo que suponen fue un sabotaje , una de las hipótesis de la intervención de YCRT apunta a una interna sindical . "Sospechamos de varias cosas porque la empresa está en una transformación. No hay buena vinculación con los gremios porque ellos están opuestos a al esquema de privatización , -afirma Gordillo -.Hay internas constantes porque es una empresa a la que la han vapuleado financieramente distintos gobiernos desde el punto de vista de usarla como una caja política".

LO QUE PASÓ EN YCRT ES GRAVE Y TIENE QUE INVESTIGARSE HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Primero quiero llevar tranquilidad: los trabajadores que iban en la locomotora están fuera de peligro. Eso es lo más importante. pic.twitter.com/sOzHAQt7cO

Por su parte, el gobernador Vidal publicó fotos en las redes y denunció el hecho: "Ante esta situación no podemos descartar ninguna hipótesis . Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo en el descarrilamiento y, fundamentalmente, si existió algún tipo de intervención deliberada ".

"Por eso YCRT presentará una denuncia penal ante la Justicia Federal de Río Gallegos y solicitará un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que se determine técnicamente qué ocurrió. Y esto sucede justo cuando la empresa comenzaba a recuperar capacidad de transporte y avanzaba para cumplir compromisos comerciales que significan producción, ingresos y trabajo para Santa Cruz ", posteó el gobernador.

Y concluyó: "Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que vamos a defender a nuestros trabajadores , nuestro carbón y el futuro productivo de Santa Cruz ".

Estamos hablando de una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón, en un tramo que había sido revisado pocos días antes. Ante esta situación no podemos descartar ninguna hipótesis. Hay que determinar cómo llegó ese elemento hasta allí, qué responsabilidad tuvo… pic.twitter.com/0BPBpqqQmR

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín