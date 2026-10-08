Piden 10 años de cárcel para un jefe de camioneros por liderar un piquete a una empresa

Maximiliano Cabaleyro, sindicalista de Camioneros y exconcejal del Frente de Todos en San Nicolás , podría enfrentar una pena de diez años de cárcel por el bloqueo a una planta distribuidora de San Pedro en febrero de 2021 , en lo que habría sido una represalia porque los dueños de la empresa se negaron a pagar coimas.

La pena fue solicitada por la fiscalía que llevó adelante la investigación, en lo que fue la última jornada de un juicio que tendrá veredicto el miércoles próximo.

A Cabaleyro se le imputan los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021 contra la empresa Rey Distribución, cuyos propietarios denunciaron "pedidos de coimas" para que los dejen "trabajar tranquilos". Al no abonar el "canon", los gremialistas ejecutaron la medida de fuerza en 2021.

Según consignó el diario La Opinión de San Pedro, las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo de la investigación, pidieron una pena de diez años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

De acuerdo a su pesquisa, el sindicalista ejerció "intimidación y amenazas" contra los empresarios Ariel y Gustavo Rey , a quienes les pedía dinero con la amenaza de no dejarlos trabajar. Comprobaron además que esos bloqueos fueron una "extorsión" y en lugar del "ejercicio del derecho a huelga".

En aquel momento Camioneros afirmó que buscaban que los 35 empleados de Distribuidora Rey pasaran a estar encuadrados en sus filas en lugar del sindicato de Comercio

Por el lado de los hermanos Rey, la representación estuvo a cargo de Asociación Anti Bloqueo y la abogada Florencia Arietto, quien pidió 15 años de prisión.

Además del sindicalista, hay otros seis extrabajadores de la planta, a quienes les pidieron tres años de prisión de ejecución condicional.

El juicio se extendió durante una semana en la sede del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás. Ariel, uno de los dos dueños de la distribuidora, relató los detalles del conflicto que mantuvo con Cabaleyro. Allí acusó a otro dirigente gremial, Fernando Espíndola, de haber sido el recaudador de un negocio paralelo de los sindicalistas.

"Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes . Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro", le dijo Espíndola a Rey en 2017, según el testimonio del empresario durante el juicio. Ante la negativa a seguir pagando, Cabaleyro ordenó un bloqueo de la planta entre los días 22 y 26 de febrero de 2021.

En otro pasaje del juicio, la contadora de Rey Distribución estimó en $13.500.00 el perjuicio que sufrieron por esa medida extorsiva. A valor de la época, equivalen a unos 140 mil dólares.

"Venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones", había contado Gustavo Rey a TN en septiembre de 2021, cuando comenzaron a denunciar los aprietes.

"Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran $ 20.000, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto", narró en su momento.

Espíndola, quien también fue detenido por esta causa, optó por un juicio abreviado, en el que acordó una pena máxima de seis años de prisión, a la cual le resta la homologación de la jueza Elena Baquedano.

Entre los otros testigos que tuvo el proceso se encuentra el actual intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar , quien había tenido una intervención para tratar de destrabar el conflicto en aquel momento.

Pero la declaración no estuvo exenta de tensión ya que se reprodujo en la sala el audio de una conversación telefónica que tuvo con el propio Cabaleyro en aquel momento. Allí le afirmaba al sindicalista que le había bajado a la policía la orden de ir a tomar nota al lugar y dejar en actas que "no hubo una obstrucción" de la planta.

Para ese momento, la fiscal Viviani había ordenado el desalojo de los sindicalistas que ocupaban la planta.

Según recopila el diario La Opinión , el intendente no pudo explicar por qué pidió al comisario local que no deje constancia. "Me preguntaron si yo había intercedido en algún momento por la causa, cuál había sido mi intervención y demás, y le dije la verdad, lo que había hecho yo: tratar de llamar a la empresa, llamar al sindicato para que se sentaran a dialogar y que no hubiera problemas", dijo el mandatario.

En febrero de 2021 la empresa Rey Distribución denunció a Cabaleyro, Espíndola y a empleados afiliados al sindicato de Camioneros por un supuesto "pedido de coimas" para que los dejen "trabajar tranquilos".

El juicio tendrá su veredicto el próximo miércoles 14, cuando se conozca la decisión del Tribunal.

Fuente: Clarín