Anne Carson reveló dónde estaba y qué hacía en el momento exacto en que ganó el Premio Nobel de Literatura

El Premio Nobel de Literatura 2026 fue para la escritora canadiense Anne Carson . La Academia Sueca compartió en sus redes una foto de ella al momento de enterarse de la noticia y luego la llamó para saber cómo estaba, dónde estaba y qué sentía al respecto .

“La nueva premio Nobel de Literatura, Anne Carson, aparece sorprendida en su cocina de Reikiavik, Islandia . Estén atentos a nuestra próxima entrevista exclusiva con ella”, anticiparon desde la cuenta oficial de Instagram.

Luego compartieron un video de casi cinco minutos de la llamada que tuvieron con Anne Carson para conocer sus primeras reacciones. “ Gracias, es bastante loco esto ”, fue la respuesta de la escritora a las felicitaciones iniciales de la charla.

Después le pidieron que reviviera la escena del momento en que se enteró de que era la ganadora del Nobel y su respuesta sorprendió a todos por lo cotidiano y simple de ese instante. “Estaba comiendo galletas y tomando una taza de té; nada realmente dramático. Todavía es temprano aquí y estoy sentada en la cocina tomando té”, detalló, para también aclarar que barría el piso de su cocina cuando se enteró del premio .

Más tarde, Anne Carson, de 76 años, se sinceró: “Y luego estaban todas esas llamadas que recibía y cortaba, porque siempre apago el teléfono cuando suena... ”. Acto seguido, interrumpió su marido: “Hola, soy el marido, y me tienen que agradecer porque soy yo quien realmente logró que los llamara a ustedes de vuelta”. Entre risas, Carson aclaró que siempre apaga el teléfono cuando suena y que es él quien suele contestar y pedirle que por favor devuelva el llamado. “Esto parece un poco descabellado, es bastante loco”, acotó sobre la conversación que estaba teniendo y pidió disculpas: “ Perdón que no sea tan dramática para ustedes, aquí es simplemente un día normal ”.

Cuando le preguntaron sobre cómo celebraría el premio, fue una vez más muy sincera y coherente con todo lo anterior dicho: “ Vamos a dar un paseo por el bosque para no tener que contestar el teléfono y escuchar el silencio ”.

A su vez, aseguró que en lo que sí ya está pensando es en qué hacer con el premio económico y que seguramente lo donará a Médicos Sin Fronteras o ayudará a un amigo que necesita una casa .

La escritora reside en Michigan y también, desde 2022, posee la ciudadanía islandesa . Es conocida por ser muy reservada y prefiere conceder entrevistas por correo electrónico desde su casa en Ann Arbor, donde vive con su esposo .

Ensayista, traductora y profesora de literatura clásica en universidades como Princeton y Michigan, Anne Carson trabaja diferentes géneros : diarios y anotaciones, epitafios y sátiras, ensayo erudito, guion y teatro, como en Hombres en sus horas libres , que presenta biografías poetizadas de Safo, Antonin Artaud o Anna Ajmatova y donde Virginia Woolf y Tucídides discuten sobre la guerra del Peloponeso.

Estos son cinco libros para conocerla más :

Fuente: La Nación