Juicio por la muerte de Maradona: el veredicto se conocerá el 22 de diciembre a las 12

Este jueves 22 de octubre se realizó la última jornada de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona .

Tras más de seis meses de proceso judicial, el juez Alberto Gaig anunció que el veredicto se conocerá el martes 22 de diciembre a las 12 .

Una vez finalizados los alegatos, Gaig explicó que el tribunal necesitará tomarse un tiempo para deliberar antes de comunicar el veredicto del juicio.

“Fueron muchos meses de trabajo, en un juicio extenso y de repercusión poco habitual. Hubo momentos de tensión, que forman parte del juicio . Todos tenemos diferentes intereses. Lo importante es haber mantenido las reglas del debate y que todos puedan haber ejercido su función y las hayan podido expresar en esta sala”, aseguró el juez.

En esa misma línea, agradeció a quienes participaron del proceso y reveló cuándo se conocerá la decisión: “Corresponde agradecer a todos los que participaron de este debate. Ahora es nuestra responsabilidad decidir . El tribunal considera necesario continuar con un plazo. La lectura y sentencia se fijará para el 22 de diciembre de 2026 a las 12.00 ”.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren:

Eduardo Ramírez (abogado de Diego Maradona Junior):

Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna Maradona):

Félix L’Infante ( abogado de Jana Maradona):

Mario Baudry (abogado de Dieguito Fernando Maradona):

Pablo Jurado (abogado de las hermanas de Maradona):

Fuente: TN