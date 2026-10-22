Después de 10 días internada, murió una mujer embarazada de 29 años que había sido quemada por su pareja en Santa Fe

Una joven de 29 años murió después de permanecer diez días internada en grave estado por las quemaduras que sufrió cuando su pareja la roció con alcohol y la prendió fuego en Santa Fe.

La víctima, Talía Liliana Baduna, estaba embarazada de 33 semanas y debieron practicarle una cesárea de urgencia para salvar al bebé, que nació prematuro y continúa internado.

La mujer permanecía en terapia intensiva en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, adonde había ingresado el 12 de octubre con quemaduras en alrededor del 15% del cuerpo. Las lesiones afectaron su cara, los hombros, los brazos y el pecho, además de comprometer sus vías respiratorias. Desde su ingreso, estuvo intubada y con asistencia mecánica respiratoria.

El ataque ocurrió cerca de las 13.30 en una vivienda de la zona de pasaje Rafael Obligado al 400. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Maximiliano Gabriel Castagnino , de 36 años, habría rociado con alcohol etílico a su pareja y después habría iniciado el fuego con un elemento de llama libre.

Los gritos de auxilio de la joven alertaron a una vecina, que se acercó para asistirla y participó en su traslado al hospital. La intervención permitió que recibiera atención médica inmediata.

Por la gravedad de las lesiones y el embarazo avanzado, los médicos resolvieron practicarle una cesárea de urgencia durante la madrugada del 13 de octubre. El bebé nació prematuro y quedó internado en el área de Neonatología.

Durante la audiencia imputativa del 16 de octubre, el fiscal Franco Tassini sostuvo que la agresión se produjo en un contexto de violencia de género que se habría extendido durante al menos dos años, el tiempo que la pareja convivió.

Castagnino fue imputado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y quedó en prisión preventiva. Tras la muerte de Baduna, la Fiscalía deberá revisar la calificación legal del caso , que podría pasar a investigarse como femicidio consumado.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Médico Legal para que se realice una autopsia bajo el protocolo correspondiente a este tipo de crímenes.

Fuente: TN