El desconsuelo de Dalma y Gianinna Maradona en el último día del juicio por la muerte de su padre: “Queremos que se haga justicia”

Dalma Maradona tomó la palabra este jueves en la última jornada del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona , antes del cierre del debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

“Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá ”, expresó entre lágrimas la hija del Diez al comienzo de su intervención.

“Tanto Gianinna como yo estuvimos escuchando horrores y barbaridades de nuestra persona . Sabíamos que esto podía pasar. Tratamos de llevarlo lo mejor posible. Me llama la atención que muchos dijeron que los chats y los audios no eran prueba o que no tenían que ser tenidos en cuenta. Los audios existen. Tuvimos que escuchar lo que decían de nosotras”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Tuve que escuchar muchas personas diciendo lo difícil que había sido la vida de ellos desde que están en este juicio. Lo que tengo para decirles a esas personas es que ellos tienen la posibilidad de estar con su familia. Es algo que mi papá lamentablemente ya no tiene ”.

“Llevo a mis hijas todas las mañana al colegio, trato de explicarles lo menos posible. Antes de venir hoy, mi hija más chica me preguntó adónde iba. Le dije que venía al juicio y me preguntó si yo también iba a ir al cielo como su abuelo. Lo único que quiero pedirles es que mi papá tenga justicia, por favor”, manifestó entre lágrimas.

En el tramo final de su intervención, Dalma reconoció que entiende que algunas personas consideren que no debe tenerse en cuenta la figura pública de su padre. “Entiendo que mucha gente diga que hay que olvidarse de que es Maradona. Perfecto, si eso quieren, no tenerlo en cuenta, está bien. Pero se merece justicia como cualquier persona ”, expresó.

“Les quiero agradecer este momento y pido por favor que mi papá tenga la justicia que se merece ”, concluyó. Mientras Dalma hablaba, también lloraban su hermana Gianinna, su madre, Claudia Villafañe, y Verónica Ojeda.

Después de Dalma, fue el turno de Jana Maradona, quien también tomó la palabra antes del cierre del debate. “Soy consciente de que esto no me va a devolver a mi papá. Pero no hay mayor honor que transitarlo siendo su hija. A este juicio vine a ver, escuchar y sobre todo a entender ”, sostuvo.

En su breve discurso, destacó el trabajo de sus abogados y de la fiscalía. “Siendo la última audiencia, me siento orgullosa de mi equipo. Quiero destacar el esfuerzo de la fiscalía durante las audiencias. Patricio y Cosme (los fiscales), mi mayor admiración”, señaló.

“Todos buscamos verdad y justicia. Pese al dolor, la tristeza, angustia o enojo, siento respeto por el otro lado, imputados y profesionales. Me mostraron respeto y es lo que les devuelvo ”, sumó.

Por último, dedicó unas palabras a la prensa, al público y a quienes acompañaron a su padre a lo largo de su carrera. “Quiero agradecer a la prensa, al público y a todos los maradonianos. A mi papá: te extraño y te amo con todo mi corazón ”, cerró.

Tras las palabras de las hijas de Maradona, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, les dio la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras a los imputados.

La primera en hablar fue la psiquiatra Agustina Cosachov, quien expresó: “ Lamento enormemente el fallecimiento de Maradona. También lamento mucho y acompaño el dolor de las hijas. Lo que puedo decir es que hice todo lo que pude para ayudarlo, nada más”.

Luego fue el turno de Leopoldo Luque, el neurocirujano que atendía a Maradona. “Tuve la oportunidad de defenderme. Lamento profundamente la muerte de Diego, me dolió y me va a doler siempre. Acompaño, al igual que Cosachov, el dolor de la familia”, afirmó.

Y remarcó: “Soy inocente. Defendí mi inocencia durante todas las jornadas, y lo vuelvo a reiterar”.

Ricardo Almirón, uno de los enfermeros que participó de la atención domiciliaria del exfutbolista, también habló ante los jueces. “Mi vida fue y es una pesadilla. Siento mucho la pérdida del paciente. Tengo la conciencia tranquila porque hice mi trabajo. Necesito mi libertad para poder darle de comer a mi familia ”, sostuvo.

Por su parte, Mariano Perroni expresó su solidaridad con la familia. “Me solidarizo con la familia, entiendo la pérdida. Gracias por esta oportunidad para defendernos”, dijo.

Nancy Forlini, la médica que coordinaba la atención domiciliaria de Maradona, y el psicólogo Carlos Díaz decidieron no hacer uso de su derecho a pronunciar las últimas palabras. Lo mismo hizo el médico Pedro Di Spagna.

Finalmente, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, dio por finalizado el debate oral. “Ahora es nuestra responsabilidad decidir”, expresó antes de anunciar la fecha en la que se conocerá la sentencia.

Antes de cerrar la audiencia, el tribunal resolvió absolver al médico Pedro Di Spagna, quien había quedado fuera de los pedidos de pena de las querellas, que habían solicitado su absolución durante los alegatos.

Al mismo tiempo, los jueces Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón fijaron la lectura de la sentencia para el 22 de diciembre de 2026, a las 12 , cuando se conocerá la decisión sobre los otros seis acusados por la muerte de Maradona.

Fuente: TN