Juicio por la muerte de Diego Maradona: los motivos por los que absolvieron al médico clínico Pedro Di Spagna

El médico clínico Pedro Di Spagna , de 53 años, quedó absuelto en el juicio por la muerte de Diego Maradona . La fiscalía y las cinco querellas que representan a la familia del jugador retiraron los cargos en su contra al concluir que no tuvo responsabilidad en el fallecimiento.

Según las partes, Di Spagna actuó únicamente como interconsultor , vio al paciente una sola vez y no tenía potestad ni capacidad de decisión sobre su salud.

Di Spagna llegó al debate oral acusado, al igual que los otros siete imputados, de homicidio simple con dolo eventual , un delito que prevé penas de hasta 25 años de prisión. Los restantes acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov , el psicólogo Carlos Díaz , la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini , el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni .

Durante el juicio se acreditó que Di Spagna intervino de forma limitada: lo convocaron para un informe puntual tras un episodio de vómitos y lo revisó el 12 de noviembre de 2020 en la internación domiciliaria. Días después, el 18 de noviembre, volvió a la vivienda, pero Maradona no quiso recibirlo.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari fundamentaron el retiro de la acusación en esos términos: “La fiscalía con criterio objetivo hace saber al tribunal que no presentará cargos contra el doctor Pedro Di Spagna. Las razones son sobradas. Existen argumentos que demuestran que Di Spagna no tiene responsabilidad penal en el hecho. Él era interconsultor. No ha tenido ni potestad ni decisión en la salud”.

Agregaron que “ninguna acción ni omisión aumentó el riesgo” y que “siempre estuvo a disposición”. El abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, lo calificó como “un perejil” y sostuvo: “Hace seis años a este pobre hombre lo tenemos dando vuelta. Yo durante mucho tiempo decía: ‘¿Qué hace este pobre hombre acá?’”. Las querellas de Dalma y Gianinna, encabezadas por Fernando Burlando, y las restantes también pidieron su absolución.

Como todas las partes acusadoras desistieron, Di Spagna quedó libre del proceso. Su defensora, María Julia Marcelli, no tendrá que alegar la semana próxima. Durante los cinco años que duró la investigación, el médico no pudo salir del país y debió cumplir medidas judiciales. En declaraciones previas había dicho que “nunca en su vida” imaginó que lo imputaran y que esperaba ser citado como testigo. El Club Atlético Huracán, donde trabaja en el plantel profesional, nunca lo desafectó.

Fuente: TN