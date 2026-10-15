Jorge Macri reconoció que mantiene “diferencias de gestión” con su primo Mauricio sobre la ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, marcó que existen diferencias con su primo, el expresidente Mauricio Macri, respecto de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, aunque planteó que se trata de “discusiones normales”. Además, se refirió a las negociaciones electorales que mantiene con La Libertad Avanza (LLA) rumbo a 2027 y reveló qué pasará con el predio de la cárcel de Devoto .

“Él siempre pide más. Dice que ahora hay que lograr más eficiencia, bajar impuestos, hay que concesionar los medios públicos y eso lo hicimos ”, remarcó el alcalde capitalino en relación a las observaciones realizadas por parte del fundador de Pro, con quien además reconoció tener diferentes “miradas de gestión”.

Macri insistió en que, pese a los desacuerdos que pueden llegar a tener con el exmandatario, todos esos idas y vueltas no son más que “ discusiones normales ”.

“ ¿Va a compartir fórmula con Pilar Ramírez [en 2027]? “, fue otra de las preguntas que recibió Jorge Macri en el programa Solo una vuelta más , emitido por la señal TN . ”Ella es la presidenta del bloque de LLA en la Legislatura y todavía falta mucho", respondió el jefe de Gobierno, y agregó: “ Es una discusión para el año que viene. Necesitamos consolidar relaciones ”.

Asimismo, sobre el trabajo en conjunto con el oficialismo nacional, Macri dijo: “ Venimos trabajando bien . El Pro desde siempre tuvo un compromiso con el momento histórico de la Argentina”.

Durante la entrevista, el intendente porteño también se refirió al cierre del penal de Villa Devoto, desde donde en los últimos días se empezó con el traslado de los presos a una unidad del complejo penitenciario que está en construcción en el partido bonaerense de Marcos Paz .

“Dentro de unos días el predio va a quedar vacío”, subrayó. En referencia a las obras que se llevarán a cabo en el lugar, Macri sostuvo: “Es un espacio de cuatro hectáreas donde, ⅔ se van a utilizar para espacios verdes y ⅓ se va a destinar para urbanizar ”. En palabras del alcalde de la Ciudad, “todavía no hay nada con ninguna desarrolladora, porque antes todo tiene que pasar por la Legislatura”.

Sobre las críticas que ocasionó esa mudanza de convictos, Macri apuntó: “El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y algunos vecinos se quejaron porque lo que ellos querrían es que los delincuentes estén en la calle. Son abolicionistas de los penales ”.

Similar a las diferencias que reconoció tener con su primo Mauricio pero con un tono más beligerante, Jorge Macri se refirió al diputado Máximo Kirchner y dijo que “para él, los acampes y los piquetes son buenos modelos de gestión: va contra la ley y el orden ”.

En un intento de diferenciación del modus operandi kirchnerista, el alcalde de Buenos Aires cerró: “ Hacer cumplir la ley es republicanismo puro ”. “Desde que nosotros llegamos al gobierno devolvimos 1000 hogares que habían sido usurpados, lugares donde se metía el mal. Gracias a ello bajamos el 40% del delito en la Ciudad ”.

Fuente: La Nación