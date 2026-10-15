Murió Norberto Di Próspero, el histórico líder del gremio de los trabajadores del Congreso

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero , murió este miércoles de manera súbita a los 61 años. El dirigente estaba al frente del gremio de los trabajadores del Congreso desde hacía más de dos décadas. La organización confirmó su fallecimiento mediante un comunicado firmado por su comisión directiva.

“Con profundo dolor informamos la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero y Secretario General Norberto Di Próspero”, expresó el sindicato en el documento, fechado este 14 de octubre. Además, anunció que permanecerá cerrado por duelo el jueves 15 y el viernes 16 de octubre.

La conducción de APL también manifestó su acompañamiento a la familia del dirigente. “Acompañamos y abrazamos a toda su familia en este doloroso momento y nos ponemos a su entera disposición para su honrosa despedida”, señaló, e indicó que informará al respecto a través de sus canales oficiales.

Desde la cuenta de X del bloque de diputados de Unión por la Patria también despidieron al sindicalista. “Enorme pesar por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de APL y referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del poder legislativo”, publicaron. Y añadieron: “Abrazamos a su familia y seres queridos en este triste momento”.

La CGT , donde Di Próspero se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos , también expresó su pesar. La central obrera recordó que fue delegado desde 1988, primer secretario general de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA) y conductor de APL desde 2004, durante seis períodos consecutivos.

Al valorar su gestión al frente del gremio, en el comunicado se señaló que Di Próspero “defendió los salarios, los puestos de trabajo y jerarquizó el trabajo legislativo”. En el texto publicado también se transmitió el acompañamiento a la familia del dirigente y a los trabajadores del Congreso.

Su trayectoria en la conducción del gremio legislativo, como informó LA NACION , se remontaba a comienzos de la década de 1990, cuando asumió el primero de sus cuatro mandatos como secretario adjunto, el segundo puesto en la estructura sindical. Más tarde llegó a la secretaría general, tras imponerse en una elección con más del 80% de los votos .

Di Próspero se definía como peronista y estuvo alineado con el kirchnerismo. Formado sindicalmente bajo la influencia de Hugo Moyano , tomó distancia del líder camionero cuando este rompió su alianza con Cristina Kirchner en 2011. Tras aquella fractura, fue uno de los armadores de la vertiente de la CGT que tuvo al metalúrgico Antonio Caló como secretario general.

También mantuvo una estrecha relación con Amado Boudou durante su etapa al frente del Senado. El entonces vicepresidente asistió a la inauguración de un hotel sindical en Villa Gesell, un hecho que reflejó la cercanía entre ambos. En 2013, Di Próspero integró una de las primeras comitivas sindicales que visitaron al papa Francisco en Santa Marta.

Luego de su distanciamiento de Moyano, se alineó con Omar Viviani , el histórico dirigente del sindicato de taxistas. Junto con él conformó el Movimiento de Acción Sindical Argentina (Masa), un espacio de articulación política y gremial.

Fuente: La Nación