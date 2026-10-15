Un perro descubrió un cuerpo enterrado en San Luis: los vecinos no veían a una mujer y su pareja decía que estaba en Mendoza

Un perro descubrió un cuerpo enterrado en un terreno de la zona oeste de San Luis , cerca de la Autopista Pescadores, el martes. El animal comenzó a escarbar y dejó al descubierto lo que parecía ser una mano humana .

El hallazgo generó preocupación entre los vecinos, que aseguraron que hacía casi dos meses que no veían a una mujer que vivía en el lugar y que, cuando preguntaron por ella, su pareja les dijo que se había ido a Mendoza.

La Policía llegó al terreno después de un llamado al 911 y comenzó a trabajar en el sector pasadas las 15. Los restos estaban casi completamente cubiertos por maleza y tierra.

El testimonio de los habitantes de la zona abrió un interrogante sobre la identidad de la persona encontrada. Sin embargo, todavía no está confirmado que el cuerpo pertenezca a la mujer mencionada por los vecinos.

El descubrimiento ocurrió en un sector donde había una construcción precaria en la que, según los testimonios recogidos por El Diario de la República , vivía una pareja.

Uno de los vecinos contó que inicialmente creyeron que el perro estaba buscando un armadillo. Sin embargo, cuando el animal siguió escarbando, apareció lo que parecía ser una mano humana.

“Cuando el perro empezó a escarbar, encontró el lugar donde habían enterrado a la señora”, relató el testigo.

El hombre aseguró que hacía entre un mes y medio y dos meses que no veían a la mujer. Ante su ausencia, los vecinos le preguntaron a su pareja qué había pasado y él les respondió que había viajado a Mendoza en un Uber.

Esa explicación no fue corroborada por los investigadores y, por el momento, tampoco hay información oficial que permita vincular al hombre con una eventual muerte violenta.

El testigo también recordó que la pareja solía acercarse a las viviendas cercanas para pedir agua o cargar un teléfono y que las discusiones entre ambos eran frecuentes.

“Siempre escuchábamos peleas”, sostuvo. Y agregó: “Nunca pensamos que iba a pasar esto”.

La Policía confirmó el hallazgo durante la tarde del martes. En una actualización difundida a las 19:25, informó que continuaban las tareas en el terreno.

La investigación quedó a cargo de María Bringas, fiscal de Instrucción Penal de la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Una de las principales incógnitas es si los restos corresponden a la mujer que los vecinos dejaron de ver semanas atrás. Las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad ni el sexo de la persona encontrada.

También circularon versiones sobre una posible decapitación, pero esa información no fue confirmada por la Policía ni por la Justicia.

Los investigadores deberán determinar la causa de la muerte, establecer cuánto tiempo permaneció el cuerpo enterrado y esclarecer si existe alguna relación con la ausencia de la mujer mencionada por los testigos.

Fuente: TN