Javier Milei recibirá al Papa León XIV al bajar del avión y se verán cuatro veces durante su visita

El presidente Javier Milei verá al menos cuatro veces al papa León XIV durante su visita de tres días y medio al país, aunque solo en una ocasión mantendrá una conversación, que será a solas, y en otra tendrá un intercambio de discursos. Las dos restantes serán la recepción en el aeroparque metropolitano a su arribo de Uruguay y su presencia en la misa junto al Monumento de los Españoles , restando confirmar si lo despedirá en el aeropuerto de Ezeiza, desde dónde partirá rumbo a Perú.

El pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a media tarde y , tras rendir homenaje al general San Martín en la plaza que lleva su nombre en el barrio de Retiro, se trasladará a la Casa de Gobierno, donde tendrá un encuentro con el presidente de aproximadamente 20 minutos. Luego irá al Palacio Libertad en el que se desarrollará el Encuentro con la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático, en el que Milei pronunciará el discurso y al que continuará otro del pontífice.

Ese encuentro con las autoridades civiles -que siempre mantienen los pontífices al llegar a un país al igual que la reunión con el presidente o primer ministro respectivo- es comparado por los organizadores con una asamblea legislativa en la cual no sólo participarán los senadores y diputados, sino también gobernadores e intendentes y miembros del Poder Judicial, jefes militares y de las fuerzas de seguridad, además de los embajadores acreditados en el país.

Se descuenta que Presidencia de la Nación ya le adelantó -o le está por adelantar- el discurso del presidente a la Santa Sede como es habitual y que el papa ya tiene redactado el suyo, aunque los pronunciamientos papales pueden ser ajustados a último momento como ocurrió en muchos viajes. De hecho, durante su segunda visita a la Argentina, en 1987, Juan Pablo II sumó en un discurso una condena a las desapariciones de personas en la última dictadura.

Por otra parte, Clarín pudo confirmar que en el encuentro con el Mundo del Trabajo que el pontífice presidirá al día siguiente de su llegada en el campus de la UCA en Puerto Madero hablará un exponente del ámbito empresarial, otro del obrero y otro de la economía popular. Se indicó que los seleccionados -que ya le anticiparon su exposición al Vaticano- no son conocidos. Ello obedece al propósito de quitarle voltaje político a sus intervenciones.

Si bien el programa -que se difundió a principios de septiembre- no tuvo cambios, probablemente incorpore una actividad más del Papa: un encuentro con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, dado que el propio Vaticano informó esta semana que lo hará en su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Aunque, como suele suceder, no se anuncia ni se revela la identidad de los participantes por respeto a su privacidad.

El lunes a las 9,15. visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11,30 presidirá la misa en el Monumento de los Españoles; a las 16,10 será el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la UCA con la presencia de empresarios, sindicalistas y movimientos sociales y a las 17,30 la cita con los líderes de otras confesiones religiosas en el Palacio San Martín, sede histórica de la cancillería.

Finalmente, a las 18,45 rezará las vísperas en la Catedral Metropolitana con los obispos argentinos, ocasión en la que rendirá un homenaje al Papa Francisco. Y a las 19,45 cenará con los obispos en el lindante arzobispado de Buenos Aires.

El martes partirá a Córdoba, previendo su arribo a las 9. A las 10 oficiará la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar; a las 15,15 tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la catedral.

A las 16,55 partirá de regreso a Buenos Aires, donde a partir de las 20,15 presidirá el Encuentro con los Jóvenes junto al Monumento de los españoles. Al día siguiente, a las 8, visitará la cárcel de Devoto y a las 10 presidirá una misa en la plaza de la basílica de Luján.

Tras saludar a los servidores se encaminará al aeropuerto de Ezeiza. Allí habrá a las 13,30 una ceremonia de despedida en la que podría estar Milei y sería la quinta vez que lo vería, partiendo a las 14 a Perú, la etapa final de su periplo sudamericano.

Fuente: Clarín