Javier Milei publicó 121 tuits en trece días: de los “sicarios con micrófono” a la auto celebración por la economía

Javier Milei no suele hacer anuncios en cadena nacional ni dar entrevistas a la prensa crítica. Por esa razón y por gusto personal, X se convirtió en una de las principales herramientas de comunicación política de su gobierno. Ahí se descarga todos los días. En los primeros 13 días de octubre, el Presidente publicó 121 tuits y realizó más de 1.600 republicaciones , en una actividad atravesada por los ataques a periodistas, las celebraciones por los resultados electorales en Brasil y la difusión de mensajes favorables a su Gobierno.

El relevamiento permite observar cómo el mandatario distribuye su actividad en la red social. Por cada mensaje propio, compartió casi 14 publicaciones de terceros. En total, fueron 1.807 intervenciones, de las cuales el 93,3% correspondió a republicaciones y el 6,7% a publicaciones propias .

Los 121 tuits originales surgen de un recuento de las publicaciones de la cuenta @JMilei, mientras que las republicaciones fueron registradas por el sitio independiente milei.nulo.lol , que monitorea la actividad pública del Presidente en X.

El lunes 5 de octubre fue su jornada de mayor actividad : publicó 24 tuits propios y compartió otros 210 mensajes. En total, fueron 234 intervenciones en un solo día, sin contar los "me gusta", que la plataforma dejó de mostrar públicamente. El promedio fue de 9,3 publicaciones originales diarias , aunque el ritmo estuvo lejos de ser uniforme. Los sábados 3 y 10 registraron apenas cuatro/cinco mensajes propios cada uno. Se trata del día que menos interacción mantiene.

La confrontación con periodistas y medios de comunicación volvió a ocupar un lugar destacado en la actividad presidencial. Durante los primeros días de octubre, Milei dirigió insultos y descalificaciones contra periodistas de distintos medios, una conducta que provocó nuevos pronunciamientos de las principales entidades del sector como FOPEA y ADEPA.

Según los informes anuales del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Milei protagonizó 56 agresiones contra periodistas en 2024 y otras 119 durante 2025. En total, la organización le atribuyó 175 episodios en esos dos años.

El lunes 5 de octubre FOPEA denunció que el Presidente había realizado 12 ataques a la libertad de expresión en apenas cinco días . Un día después, ADEPA rechazó una nueva serie de insultos contra periodistas y directivos de medios y advirtió sobre el deterioro del debate público.

Entre los destinatarios de los agravios estuvieron Fernán Saguier, director de La Nación; los columnistas Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni; y periodistas como María Eugenia Duffard, Luis Novaresio y María O'Donnell, entre otros.

El jueves 1° de octubre, Milei volvió a utilizar la expresión "sicarios con micrófonos" para referirse a la prensa y apuntó contra Saguier, a quien calificó como el "jefe de la banda de los sicarios de la pluma". El domingo 4, en medio de una serie de cuestionamientos a periodistas de La Nación, compartió una publicación contra una columna de Liotti y escribió: "Desenmascarando soretes". También dirigió agravios contra Morales Solá, Pagni y Saguier.

La confrontación se profundizó al día siguiente. El lunes 5, cuando alcanzó su máximo de publicaciones del período, atacó a Novaresio, a quien llamó "Mierdanecio", "estúpido" y "mierda humana", entre otras descalificaciones. Los cuestionamientos continuaron durante la semana. El jueves 8, Milei calificó a María O'Donnell como "zurda recalcitrante" y la vinculó con el nazismo durante una discusión sobre categorías ideológicas.

Los ataques no quedaron limitados a sus publicaciones originales. El mandatario también republicó mensajes de otros usuarios que cuestionaban a periodistas y medios, lo que permitió extender esas críticas entre sus seguidores sin necesidad de escribirlas directamente.

Las elecciones presidenciales de Brasil también ocuparon un lugar destacado en la actividad del mandatario. El domingo 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, terminó primero en la primera vuelta electoral, por delante de Lula da Silva. El resultado llevó a ambos candidatos a un balotaje previsto para el 25 de octubre.

Milei celebró el desempeño de su aliado político y aprovechó distintas publicaciones para destacar su repercusión internacional. En ese contexto, recurrió repetidamente a una expresión: "FENÓMENO BARRIAL".

Según el relevamiento de sus publicaciones originales, el Presidente escribió esa frase en 19 tuits durante los primeros trece días de octubre. La cantidad equivale al 15,7% de sus mensajes propios: aproximadamente uno de cada seis. La utilizó tanto para festejar el avance electoral de Bolsonaro como para destacar su propia proyección internacional.

En una de sus tantas intervenciones del lunes 5, Milei respondió a un mensaje del candidato brasileño con una frase que combinó la celebración política y los ataques a periodistas: "FENÓMENO BARRIAL. Esto no gustará a los PERIOMIERDAS. CIAO!".

La repetición de esa expresión se convirtió en una característica de sus publicaciones durante los primeros días del mes y mostró cómo los acontecimientos internacionales también alimentaron su confrontación con la prensa argentina.

Aunque los ataques a periodistas y los festejos políticos concentraron buena parte de sus intervenciones más visibles, Milei también utilizó X para difundir anuncios económicos y respaldar decisiones de su administración. Entre los temas que aparecieron estuvieron la reducción del gasto público, la política fiscal, las privatizaciones, la apertura comercial y los proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de los anuncios que decidió amplificar fue la aprobación del proyecto petrolero Los Toldos II Este , de Tecpetrol, perteneciente al Grupo Techint. La iniciativa contempla una inversión superior a los US$ 6.400 millones en Vaca Muerta y, según las proyecciones oficiales, generaría 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

Milei republicó el anuncio difundido por el Ministerio de Economía, al igual que otros mensajes favorables a las privatizaciones, la política de cielos abiertos y las medidas económicas del Gobierno. El jueves 8 también cuestionó a quienes, según su planteo, reclaman una menor presión tributaria y al mismo tiempo exigen un incremento del gasto público.

En este terreno, buena parte de la comunicación presidencial se apoyó en publicaciones elaboradas por funcionarios, dependencias oficiales y usuarios que respaldan el programa económico libertario. La cuenta de Milei funcionó así como una vía de difusión de anuncios del Gobierno y, al mismo tiempo, como una herramienta para respaldar los argumentos de quienes defienden su gestión.

Entre los ataques a la prensa, los festejos por el avance electoral de aliados internacionales y la defensa de su gestión, el Presidente mantuvo una actividad intensa en una red social que funciona como canal de comunicación política, espacio de confrontación y herramienta de amplificación del discurso oficialista.

Redactora de la sección Política.

Fuente: Clarín