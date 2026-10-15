Sergio Uñac: “Si la Justicia actuara como con Cristina, Milei debería estar preso”

Acaba de lanzarse como candidato a presidente Sergio Uñac , desde un peronismo que él cree tiene que ir unido a la elección, pero en el que se lo identifica como un dirigente con un vínculo aceitado con Cristina Fernández de Kirchner .

Si bien se habla de él como "el candidato de Cristina" , la sintonía fina dentro del partido la tiene también con dirigentes que aspiran a competir en 2027, como Axel Kicillof, Sergio Massa o Gerardo Zamora, entre otros.

Senador nacional en ejercicio, doble mandato de gobernador en San Juan , habla en el noveno capítulo de Cara a Cara, el ciclo audiovisual de entrevistas que se publica de manera semanal en Youtube y la web de Clarín .

-¿Sos el candidato de Cristina Kirchner?

-Yo quiero ser el candidato del peronismo, pero le asigno a Cristina un valor trascendente a la hora de acompañar la candidatura de algún candidato a presidente dentro de nuestro espacio. Yo estoy haciendo todo lo necesario para construir esa candidatura. He conformado equipos de trabajo y estoy recorriendo el país, porque no se puede gobernar algo que uno desconoce.

-Hay varios anotados. ¿Se tiene que definir en una PASO o en una interna si el Gobierno suspende las primarias?

-El mejor mecanismo para resolver las candidaturas son las PASO, ya sea desde nuestro espacio o en otros frentes que se puedan conformar. Fue un método no tan utilizado, pero es por ahí.

-¿Creés que el Gobierno va a lograr eliminarlas?

-El Gobierno está haciendo denodados esfuerzos para que las primarias sean eliminas o, por lo menos, suspendidas. Me parece que van a conseguir voluntades en ese sentido.

-¿Es un pálpito o es información del Senado?

-Yo no solamente lo he expresado, sino que lo firmé en una carta que elevé al al Partido Justicialista, que lo más delicado para nosotros sería creer que va a haber PASO y que después no haya. Porque, primero, hemos perdido el iniciativa política y, en segundo lugar, hemos dejado pasar un tiempo precioso que debe servir para conformar una hoja de ruta que diga qué plan utilizamos si hay o no hay primarias. Eso hay que discutirlo en el seno del consejo partidario para habilitar el mecanismo y las posibles alianzas.

-¿Por qué el Gobierno no quiere que haya PASO?

-Ellos no quieren tanta competencia electoral. Cada elección que haya se les va a ir complicando más, porque el electorado va a ir mirando resultados y corrigiendo en función de eso. Por eso hacen estos esfuerzos por eliminarlas.

-Pudiste ser candidato en 2019 y 2023, ¿por qué ahora?

-En 2019, cuando algunos intendentes bonaerenses me fueron a buscar, yo todavía no finalizaba mi primer período como gobernador, me parecía que era como prematuro ser candidato a presidente. Y en 2023 la candidatura más fuerte era la de Sergio Massa, todos entendimos eso. Todo lo que acumulé en experiencia durante este tiempo ha sido significativo: he estado 16 años al frente de poderes ejecutivos, ocho en una intendencia y ocho en la gobernación de San Juan, en los que logré equilibrio presupuestario y logramos mejorar la calidad de vida. Me parece que ha llegado el momento de dar un paso más y proponerme ante la sociedad argentina. Es un paso difícil, pero no imposible.

-¿Puede Sergio Massa volver a ser candidato después de haber perdido la elección pasada?

-Cualquiera que tenga el conocimiento, el tránsito y la trayectoria puede llegar a ser candidato. Sergio Massa, obviamente, entra en esa lista. Creo que va a hacer lo que crea mejor, lo que interprete desde lo personal y lo político, pero va a ser un actor importante, es muy significativo su papel en el peronismo.

-¿A Kicillof hay que sumarlo a la lista de los candidatos que tengan la bendición de Cristina? ¿O representa otra cosa hoy?

-A nosotros no nos estaría sobrando nada, no hay que dejar afuera a ningún dirigente. Sería un error garrafal. Con mi voluntad sola no va a alcanzar. Acá hay un conjunto de dirigentes, algunos nacionales, otros provinciales, y muchos municipales, que son afines a este proyecto político. Cristina tiene que estar, Massa tiene que estar, Gerardo Zamora tiene que estar y Axel Kicillof también. Lo que hay que ordenar es la competencia entre nosotros.

-No ayuda mucho que los actos del 17 de octubre se hagan por separado...

-Yo creo que el peronismo es esto también: tensión antes de la unificación, que puede ser por mesa de consenso o por el voto. Cuando el candidato está determinado, todos nos encolumnamos a trabajar detrás de él. Lo hemos hecho en infinidad de veces, algunas con éxito, otras no, pero lo hemos hecho. Es un proceso previo y natural dentro del peronismo.

-Entonces, no hay margen para una ruptura

-Sería tensionar más de la cuenta, tentar al destino, creer que si cada uno va por su lado alguien puede lograr el caudal electoral suficiente como para poder ser elegido presidente. Hay que definir liderazgos con todos adentro, con todos compitiendo.

-Tengo una conversación normal con ella. La última vez fue hace cuatro meses, por teléfono. Vimos la situación del país.

-Coincidimos en que este proceso político va a dejar más excluidos que incluidos. Milei vino a romper y el próximo candidato a presidente va a tener que reconstruir todo. Milei ha roto el tejido social, el entramado productivo y la economía familiar. Esto no es una expresión mía. Hay 33.000 empresas menos en el país. El trabajador antes llegaba al 20 de cada mes, ahora no llega ni al 10. Yo no vi país en el mundo, y por mis funciones algunos visité, que pudiera funcionar sin inversión en obra pública. Para desarrollar un pueblo tenés que llevar agua potable, para que las familias estén bien y tengan salud, tenés que construir hospitales, para que los chicos se puedan educar, tenés que mantener las escuelas.

-¿Qué opinás de la condena a Cristina? ¿Puede tener éxito su reclamo en la ONU?

-Por una resolución judicial, que es absolutamente discutible, ella no puede ser candidata eh el año próximo. Por eso no quita que tenga un papel trascendente en la definición de nuestro espacio, en establecer cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir para definir la candidatura. Después veremos qué es lo que pasa con lo que diga la ONU, pero hoy está inhabilitada. Si le sacás esa restricción que tiene, es la dirigente política con mayor peso específico que tenemos.

-¿No hubo corrupción en los 12 años de kirchnerismo?

-Yo creo que las causas que recaen sobre Cristina, esa condena por indicios, son un exceso jurídico. No conozco técnicamente el expediente, pero nunca se podría haber llegado hasta la ex presidenta. Si el método de resolución de las causas penales para dirigentes políticos en el país va a ser condenar por indicios, Milei debería de estar preso por la causa Libra. Ahí no son indicios, es mucho más que eso.

-La corrupción de los gobiernos suele juzgarse cuando ya no están en el poder...

-Yo creo que a Milei lo van a condenar. Pero ahora son cuidadosos en los pasos que dan. Se acelera y se desacelera en función del tiempo en el cual se desarrollan las causas y de la cercanía que tiene con el ejercicio del poder el que está condenado.

-¿No ves nada positivo en el gobierno de Milei? Se decía que era un presidente de transición y hoy quiere reelegir.

-Sí, la comunicación. Y el cambio. O sea, pasó de considerar a Margaret Thatcher casi como una entidad a a a poner la Argentinidad al palo y pretender recuperar Malvinas en tres minutos. No es ni una ni otra, el reclamo es de otro tipo. Hay que hacerlo ante los organismos internacionales. Cuando entendamos que esto tiene que ser una estrategia a largo plazo, una política de Estado que hay que mantener, por la vía diplomática, seguro que vamos a recuperar las islas Malvinas. Pero no hay que hacerlo por oportunismo político como lo hace el Gobierno.

-¿El Gobierno evitó los problemas de la coyuntura con esa jugada?

-De la economía, por ejemplo. Del traslado del déficit que tenía el Estado, que estaba mal, al déficit que hoy tiene la familia Argentina, que está muy mal. Porque de última el Estado sufre, pero la familia y los chicos sufren aún mucho más.

-¿No hacen una autocrítica en el peronismo de por qué llegó Milei al poder?

-El propio Alberto Fernández lo ha expresado. No pudo cumplir lo que él se propuso. No fue fácil gobernar en pandemia, en todo el mundo. Pero también el peronismo tiene que ser claro y decir: "Acá hay cosas que si no las mejoramos, no vamos a volver a ser opción".

-Alberto Fernández se fue con una inflación descontrolada...

-Obvio que sí, si no te lo reconozco, estoy faltándote a la verdad. Eso es un análisis que nosotros hemos hecho, pero que además no hizo falta ni siquiera hacer porque lo hizo la sociedad y tomó otro camino. Ahora, el camino que tomamos es altamente peligroso. Ya vas a ver el saldo cuando esto termine.

Uñac fue gobernador ocho años en San Juan e intentó ir por un tercer mandato en 2023, pero la Corte Suprema se lo terminó bloqueando con un fallo a pocos días de la elección.

Ante ese impedimento, buscó que su hermano Rubén lo sucediera, pero perdió la elección con Marcelo Orrego, actual mandatario sanjuanino.

"Yo no modifiqué la Constitución, lo hizo el gobierno anterior, que dejó una elección y dos reelecciones. Me presenté porque ejercía de manera razonable un derecho constitucional. La Corte me contesta tres días antes de la elección que si bien yo tenía un resquicio constitucional, ellos abogaban por la periodicidad de los funcionarios", sostiene Uñac, a la distancia.

El ex gobernador reconoce que a esta altura es "llorar sobre la leche derramada", admite que "no debí presentarme", pero dice que a veces "uno se equivoca".

Ante la pregunta sobre si los gobernadores de muchas provincias quieren eternizarse en el poder, como el formoseño Gildo Insfrán, que gobierna desde 1995, sorprende al declarar que "Gildo es mi amigo" y que en su caso la Corte Suprema no falló sobre la reforma de la Constitución local que hizo. Aunque le destaca: "La gente lo vota. Tiene una provincia ordenada y hace obra pública".

El otro ex gobernador que resalta Uñac es Zamora, su posible adversario en una interna del peronismo. "Veo que él tiene mucha potencialidad, después ya dependerá de cada uno. Acá lo más difícil es tomar la decisión personal", sintetiza.

Fuente: Clarín