Guerra de los canales de noticias: TN lidera, LN+ toca su piso histórico y Feinmann da el batacazo en A24

Los canales de noticias siguen sorprendiendo con novedades, fuertes inversiones y reconocidas figuras del periodismo, adaptándose a los cambios de hábitos de la audiencia audiovisual. La guerra por la audiencia deja nuevos movimientos, mientras se acelera la carrera electoral y el presidente Javier Milei multiplica sus críticas, insultos y cuestionamientos contra conductores y columnistas de televisión.

Es que la pelea por la audiencia también se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los principales periodistas de televisión. En los primeros días de octubre, Javier Milei volvió a cargar contra figuras de los canales de noticias. A Jésica Bossi, de TN , la acusó de ser "la defensora de ladrones, asesinos y violadores". A Marcelo Bonelli (TN), Gustavo Sylvestre (C5N) y Carlos Pagni (LN+) , los calificó de "mierda humana"; y a Luis Novaresio, de A24, lo llamó "estúpido", "imbécil" y "mierda mal cagada", entre otros calificativos.

En ese escenario, ¿cómo quedó la competencia por la audiencia? En septiembre, TN volvió a liderar el ranking de las señales informativas, con 1,99 puntos de rating entre las 7 y las 24, de lunes a domingo, según la medición de Ibope. Le siguieron C5N (1,71), A24 (1,43), Crónica (0,93), LN+ (0,67), Canal 26 (0,53) y Ar/12 (0,11).

Pero el liderazgo de TN se ve todavía con más claridad cuando se mira el share , que es el porcentaje de cada canal, respecto al total de la audiencia de los canales de noticias. Ahí TN tuvo el 27% de la audiencia, contra 23,2% de C5N y 19,4% de A24. "Destacamos no solo el rating, sino también el share , que es la porción de audiencia que tenemos del total", señalaron fuentes de TN (una empresa de Grupo Clarín ).

"También lideramos entre los que ven en Youtube los canales de noticias, y ahí con mayor diferencia respecto al resto", agregaron en TN, que tuvo un promedio de 58.114 espectadores concurrentes simultáneos, frente a 21.593 de C5N, 19.079 de A24, 12.910 de Crónica y 8.164 de LN+, de lunes a domingo entre las 7 y las 24 horas, según el registro obtenido a través de la API Youtube V3.

En paralelo, TN busca ampliar su llegada a nuevas audiencias con Aura, su nuevo canal de streaming. La propuesta, que arrancó en mayo con Eddie Fitte y Flor Ferrero al frente de las cuatro horas de programación en vivo, también tiene contenidos on demand, con periodistas del canal, como Nelson Castro , Carolina Amoroso y Gonzalo Bañez , y espacios como El Perito , donde el

Entre los contenidos que el canal de noticias TN destacó de septiembre en su programación tradicional estuvieron la cobertura de Nelson Castro en el aniversario del 11 de septiembre desde Nueva York, la visita del Papa a París y los Juegos Suramericanos en Rosario. También hubo un momento particular durante la peregrinación a Luján, cuando Castro recibió numerosas muestras de cariño de los peregrinos que se acercaron a sacarse fotos, lo abrazaron y le cantaron “Nelson, Nelson”, en reiteradas escenas que generaron especial repercusión.

En Crónica destacaron el cuarto puesto del ranking general y, justamente, la cobertura de la peregrinación a Luján. “Fue nuestro pico de audiencia de septiembre”, señalaron fuentes del canal. Entre los programas más vistos ubicaron a los ciclos de Tomás Méndez, Germán "Pampa" Mónaco y Federico Freek junto a Rocki Grimaldi.

El canal de noticias de La Nación cerró septiembre con 0,67 puntos de rating, su peor registro histórico, y una caída interanual del 40,7% . El resultado se produjo después de los cambios que el canal realizó durante este año en su conducción, programación y artística, con el objetivo de recuperar audiencia.

Por ahora, esas modificaciones no dieron el resultado esperado . LN+ quedó quinto entre las señales informativas medidas por Ibope, detrás de TN, C5N, A24 y Crónica.

Sin embargo, el promedio mensual de LN+ tiene una excepción clara en la franja central de la noche. Entre las 19 y las 22, cuando están Cristina Pérez, Luis Majul y Esteban “el Pelado” Trebucq, el canal supera el punto de rating en las tres horas. Es la única franja del día en que LN+ logra superar esa barrera.

Pero mientras LN+ cae, uno de sus exconductores consiguió un dato inédito. Eduardo Feinmann por primera vez lideró su franja horaria, de 18 a 20, con 2,27 puntos de rating, en A24, casi dos años después de dejar LN+ a fines de 2024, en una reestructuración que también incluyó la salida de otros conductores y del director del canal, Juan Cruz Ávila .

El canal A24 quedó tercero con 1,43 puntos, pero consigue mejores registros en algunas franjas específicas. Entre las 6 y las 11 de la mañana se ubica segundo, por encima de C5N, con Antonio Laje y Luis Novaresio al frente de la programación. También logra una buena performance en la previa del programa de Eduardo Feinmann, a partir del pase entre Ignacio Ortelli y Horacio Cabak .

Ante la cosulta de Clarín , en C5N aseguraron que son primeros en audiencia "entre las 10 y las 24 horas". Para lograr ese número descartaron la audiencia de la primera mañana, donde quedaron terceros, y promediaron el resto, ya que pierden de 10 a 16, pero lideran de 16 a 24. "Contabilidad creativa", dijo un analista del sector.

Fuentes de C5N destacaron el desempeño de sus principales programas durante septiembre. "Minuto Uno, Periodistas y Duro De Domar fueron líderes del prime time". También remarcaron el desempeño de Nancy Pazos , que "volvió a ganar su franja de los viernes a la noche", y de Diego Costa , que se impuso en su horario de los domingos. Además, destacaron la cobertura de las elecciones en Brasil.

Pero la apuesta de C5N para los próximos meses no pasa solamente por el rating. El canal prepara un ciclo de encuentros presenciales pensado para generar comunidad alrededor de sus contenidos y periodistas. "El primero tendrá a Alejandro Bercovich como anfitrión y será el 28 de octubre", contaron fuentes de C5N.

El canal +Perfil todavía no figura en la medición de Ibope, porque se lanzó en agosto, pero desde la señal aseguraron estar “conformes con cómo arrancó”.

Durante septiembre, el canal de Editorial Perfil amplió su programación propia hasta las 24 y sumó tres veces por semana, a las 23, el contenido que Tomás Rebord genera para YouTube , luego de su traumática salida del canal de streaming Blender. También incorporó en esa franja programas de Martín Granovsky y Jorge Argüello , mientras que por la mañana emite el contenido de Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia , y a la tarde una serie de cinco "tertulias", que son rondas de debate distribuidas a lo largo del día.

"Ya tenemos programación propia de 8 a 24 horas", destacaron fuentes de +Perfil a Clarín.

Canal 26 y Ar/12 completan el mapa de las señales informativas. Canal 26, que promedió 0,53 puntos en septiembre, consiguió superar a LN+ en la franja de la mañana, entre las 6 y las 11. La diferencia fue de apenas 0,13 puntos de rating, en un horario donde la pelea por la audiencia también muestra el retroceso de LN+.

El avance de Canal 26 se dio por una renovación de su pantalla y la incorporación de varias figuras reconocidas, en una fuerte inversión de la señal de Telecentro (propiedad del empresario y exdiputado peronista Alberto Pierri), que reforzó este año su programación con Rosario Lufrano, Eduardo Serenellini, Claudio Rígoli, Andrés Repetto y Karin Kohen, entre otros periodistas, con una apuesta por la actualidad y el análisis, pero con especial foco en la información internacional.

En ese horario, Canal 26 arranca con el programa El Pulso, conducido por Serenellini, exsecretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Milei, hasta enero del año pasado , quien ocupa la franja de 6 a 8 de la mañana. Luego llega 8 AM, con Rígoli , hasta las 10 horas, cuando comienza 26 News, con Santiago Zeyen .

El canal de noticias del Grupo Octubre que lidera Víctor Santa María, Ar/12, tuvo en septiembre 0,11 puntos de rating. Una de las principales apuestas de la señal es el programa 1111 (once once), el ciclo de análisis político y actualidad que todas las noches conduce Federica Pais .

El principal programa de Ar/12 -cuyo nombre remite a la casa donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, San José 1111 - tiene un panel rotativo, del que participa Cynthia García junto a otros periodistas. La propuesta busca recuperar el formato de debate colectivo, con informes de los principales temas de la agenda política, al estilo de lo que hacía 6-7-8 en la TV Pública durante el kirchnerismo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín