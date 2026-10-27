Javier Milei llegó a Catamarca, donde recorrerá una mina de litio del RIGI con un aliado peronista

El presidente Javier Milei tomó distancia de los ruidos que dejó la derrota y posterior huida a los Estados Unidos de su aliado Flávio Bolsonaro. Junto a su hermana, Karina Milei, arribó esta tarde a Catamarca, tierra del gobernador Raúl Jalil , uno de sus aliados más firmes en el Congreso.

Esta noche, el mandatario tiene previsto un acto con militantes libertarios en el hotel Casino, pero el evento principal del viaje ocurrirá mañana: a las 8, Milei volará en un avión Hércules hacia el salar del Hombre Muerto , donde la minera Rio Tinto inaugurará una planta de producción de carbonato de litio .

La compañía de capitales ingleses y australianos opera en esa zona el Proyecto Fénix , con una inversión anunciada de US$530 millones amparada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ). La empresa también accedió al beneficio para su Proyecto Rincón, en Salta, por US$2700 millones.

Al mediodía, el Presidente volará en el Hércules hacia Salta, tierra de otro de sus aliados peronistas, el gobernador Gustavo Sáenz, desde donde regresará a Buenos Aires.

De octubre a fin de año, la Casa Rosada se propuso que Milei recorra las nueve provincias en las que están distribuidos los primeros 23 proyectos aprobados a través del RIGI.

La primera parada de esa gira fue a mediados de septiembre, con su paso por Bahía Blanca , provincia de Buenos Aires.

Según informó la Casa Rosada, la comitiva presidencial que viajó a Catamarca incluía al jefe de Gabinete, Diego Santilli , y al ministro de Economía, Luis Caputo .

Karina Milei y Santilli ya participaron de otra inauguración vinculada al RIGI en Salta. La Casa Rosada espera que Jalil y Sáenz puedan aportar votos en el Congreso para suspender las PASO en las elecciones de 2027.

El peronismo opositor ya les advirtió a los mandatarios díscolos que, si facilitan la eliminación de las PASO, posicionará candidatos propios en sus provincias para intentar destronarlos.

La idea de estos viajes por distintos puntos del país es “poner en relevancia” el RIGI, dicen en Balcarce 50, en la agenda del último trimestre del año. Antes de fin de año, el mandatario tiene pensado visitar San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe . También prevé volver a encabezar actividades oficiales en la provincia de Buenos Aires , donde en septiembre ya recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fértil Pampa.

Hasta el viaje a París, en el que se realizó la Argentina Week, eran 23 los proyectos aprobados en distintas provincias del país. De acuerdo con datos del Poder Ejecutivo Nacional, contemplan “una inversión total comprometida de 49.766 millones de dólares” y “permitirán generar 108.450 empleos, entre directos e indirectos” .

A esas cifras se les sumará lo aprobado y anunciado en la capital francesa, donde se aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, que invertirá US$12.400 millones en 25 años. Según lo anunciado, esa inversión llevará la producción a más de 100.000 barriles de petróleo por día y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas .

Fuente: La Nación