Javier Milei cerró su gira en París con un cocktail en la Torre Eiffel con gobernadores, empresarios y música clásica

Con un imponente cielo estrellado, una temperatura ideal de 16 grados y música lírica (su favorita) de fondo, el presidente Javier Milei cerró su gira por París participando en un cocktail en la imponente Torre Eiffel, en un ágape que contó con la presencia de toda la comitiva presidencial, los gobernadores que lo acompañaron y empresarios argentinos.

Con un discurso breve en el que principalmente agradeció a todos los participantes de la Argentina Week de París, donde el Gobierno realizó anuncios de inversiones por 27 mil millones de dólares, Milei estuvo apenas 10 minutos en el salón Gustave Eiffel antes de partir rumbo al aeropuerto Charles De Gaulle para emprender el regreso a nuestro país.

En ese breve lapso, el mandatario libertario aprovechó para saludarse con empresarios, sacarse selfies y escuchar un par de temas de la cantante lírica Verónica Cangemi que musicalizó la noche. Todo, con una imponente vista panorámica de París de fondo.

En el salón, se pudo ver a José Luis Manzano charlando animadamente con Karina Milei, ladeada por el secretario de comunicación Fabián Fernández, mientras su hermano posaba para las fotos con su tradicional gesto de pulgares arriba.

También dijeron presente Francisco De Narváez, Marcelo Mindlin, y Javier Timerman, entre otros. "La París Week fue mejor que la de Nueva York", analizó el financista y titular de AdCap Grupo Financiero en diálogo con Clarín.

Editor jefe de la sección Economía

Fuente: Clarín