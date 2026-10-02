Una provincia que tiene el 90% de su línea limítrofe con otros países fue a la Justicia para frenar la venta sin limitaciones de tierras a extranjeros

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una cautelar y habilitó el DNU 70/2023 de Javier Milei , el gobernador de Misiones fue a la Justicia para restablecer las limitaciones a la venta de tierras a extranjeros.

Ocurre después de la aclaración que hizo la propia Corte Suprema , que aseguró que su sentencia no impide que "toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente".

En ese sentido, Hugo Passalacqua, mandatario de Misiones, anticipó que la presentación la hará la Fiscalía de Estado de la provincia.

"Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales , y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes", remarcó el gobernador en las redes sociales.

"​Con más del 90% de frontera internacional , una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente", añadió el mandatario provincial.

Antes que el gobernador misionero, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, también presentaron una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. "La tierra y el agua son recursos estratégicos, escasos y no renovables. Una decisión de esta magnitud no puede quedar librada a la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo: tiene que ser discutida y definida por el Congreso de la Nación", afirmó Massot.

La polémica empezó este martes, cuando la Corte revocó un fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras y, de esa manera, dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 de Milei, que eliminó las restricciones específicas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La sentencia fue sorpresiva y llegó después de que el gobierno de Milei intentara modificar nuevamente la Ley de Tierras a principios de agosto. Por la presión social, los aliados de la Casa Rosada en el Senado pidieron que quite el capítulo sobre el porcentaje de tierras que podían ser vendidas a extranjeros, que había sido impulsado más de cuatro veces por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Tras 15 modificaciones, Patricia Bullrich debió quitarlo y así el Gobierno votó el proyecto de "propiedad privada", pero sin la extranjerización.

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Mientras parecía un capítulo cerrado, porque desde el Gobierno no iban a intentar de nuevo este año, la Corte sorprendió con la sentencia. Esta semana los jueces recibieron un aluvión de críticas. Incluso hubo una manifestación contra Carlos Rosenkrantz , quien habló en el "XXVI Encuentro de Jueces de Tribunales Orales" que se desarrolló en el Hotel Le Village de San Martín de Los Andes.

Ahora, en medio de las presentaciones judiciales, en Diputados la oposición se organiza para voltear el decreto , que ya cuenta con el rechazo del Senado. El oficialismo y sus aliados aseguran que si lo hacen ahora generará un caos procesal y evalúan una estrategia para desactivarlo.

Sin embargo, la jugada opositora todavía es prematura. Le faltan al menos 15 diputados para llegar al quórum e intentar voltear el DNU 70/2023 que cambió muchas leyes.

Fuente: Clarín