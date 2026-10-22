Javier Milei admitió que la economía no evoluciona como esperaba y lo adjudicó a un “shock externo”

El presidente Javer Milei se refirió este jueves a la reciente suba del riesgo país, que superó este jueves la barrera de los 700 puntos , y al estancamiento de la economía, que, admitió, no evoluciona como esperaba.

El primer mandatario adjudicó esta situación a un shock externo relacionado con la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos ”, expresó en declaraciones radiales.

El titular del Ejecutivo habló el día de su cumpleaños y recién llegado al país de su viaje a España , donde brindó un discurso en el Nueva Economía Forum, tuvo enfrentamientos con periodistas locales y no fue recibido por el rey Felipe VI ni el presidente Pedro Sánchez.

El riesgo país alcanzó un nuevo máximo del año y se ubicó en niveles similares a los que registró el 27 de octubre de 2025, cuando cerró a 708. “ La tasa de interés de Estados Unidos es la más alta en 30 años . Esto hace que los activos vayan a la baja, baja el precio de los bonos americanos y de todos los activos financieros del mundo. En la Argentina cuando baja, baja más que proporcionalmente, lo que incrementa el riesgo país”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia .

Debido a los conflictos bélicos en el estrecho de Ormuz y entre Rusia y Ucrania, sostuvo que hubo “un salto en el nivel de precios” que indujo a los bancos centrales a subir la tasa de interés. Luego, admitió que los indicadores no evolucionan a la velocidad deseada.

“Argentina no es ajeno a eso y está sufriendo las consecuencias. Está creciendo menos la economía, la demanda y consecuentemente el ritmo al que baja la inflación es menor y por eso los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento . Pero bueno, un shock externo es un shock externo”, expresó.

Sin embargo, aclaró: “Hay que entender qué nos hubiera pasado si no hacíamos las reformas que hicimos. El cambio en los fundamentos ha sido tan grande que el diferencial son US$100.000 millones . No desconocemos las cuestiones propias de la foto. Pero decimos que lo que importa es la película”.

Luego, se refirió a la idea de que los argentinos “no llegan a fin de mes”, que recientemente lo llevaron a atacar a un periodista español en Madrid, y la calificó de “frase efectista” . “Si vos me decís que al día 20 te quedas sin dinero, ¿cómo podés estar 10 días sin comer?“, cuestionó.

Luego habló sobre aquellas personas que pagan las compras con tarjeta de crédito ante la falta de dinero: “Si tomás crédito, eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene. Si experimentás restricciones, eso está contemplado en la canasta de la pobreza. No es que no entendemos el problema de que las personas están teniendo privaciones . La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia”.

Milei señaló que analiza “un proyecto de 100 años” para la Argentina , donde no piensa en “mileísmo”.

“El primero que no piensa en términos de mileísmo soy yo. Si yo pensara que me tengo que quedar 100 años para arreglar esto, sería un fracaso, porque yo pienso en ideas, no personas. El proyecto es pensado para una Argentina de 100 años. Los beneficios del RIGI, ¿dónde van a caer? En el gobierno que viene y el que le sigue ", expresó.

Luego, sostuvo: “La confirmación del rumbo viene con la reelección porque no solo sería la primera vez que un no peronista termina el gobierno, sino que además reelige con un destino y modelo bien claro en materia fiscal, monetaria, seguridad, exterior. Porque ahí nadie me puede decir que las cosas que estoy haciendo no las hice. Y además cumplí con todo ”.

Aseguró que los problemas económicos de la Argentina no pueden resolverse en 30 meses y que creer eso es “un problema de percepción de la realidad”. Además, se refirió a la oposición, a la cual llamó “orcos dispuestos a romper todo” y habló de los comicios presidenciales.

“No les importa que los argentinos estén mal con tal de que ellos tengan poder. Por eso tienen 50 condenados por corrupción y a su líder presa. Y eso pasó porque hay un presidente que es el más republicano de todos, porque no interfiere con el Congreso ni con la Justicia. Sino no sé si estaría presa, porque alguien estaría haciendo cálculos políticos para polarizarle , cosa que yo no hago. Mi rival para mí en las elecciones soy yo mismo”, contó.

La senadora nacional de La Libertad Avanza mencionó el pasado martes una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo.

Al ser consultado al respecto, Milei aseguró que “no hay problema alguno” y que la senadora sigue en el partido. “Es una elucubración del círculo rojo que siente un profundo que siente un profundo desprecio por mi persona porque no les gustan los modos o que les saqué negocios”.

Además, afirmó que tiene una gran “sintonía” con Bullrich. “Hacer un punto sobre esto es una tontería. Efectivamente ella compitió en las elecciones de 2023 y ella sabe de qué se trata esto. Ha sido parte de muchos gobiernos, ¿cuál es el problema?“.

Fuente: La Nación