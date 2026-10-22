MADARIAGA: Hurtaron perfiles de aluminio de una casa de aberturas céntrica

MADARIAGA





El hecho ocurrió en un local de la calle Sarmiento, entre Ituño y Maistegui. El material sustraído tendría un valor aproximado de $70.000 y hay un sospechoso que escapó en una bicicleta.





Un comerciante denunció el hurto de varios perfiles de aluminio de aproximadamente dos metros de largo, sustraídos del patio trasero de su negocio.





De acuerdo con la denuncia, el episodio fue advertido el viernes 16 de octubre. El hombre señaló que el ingreso se habría producido por un lateral del supermercado Día, en la zona de las calles Maistegui y Sarmiento, desde donde el autor habría accedido al patio del comercio.





Según el relato, alrededor de las 14, el hermano del denunciante observó a un hombre salir de una propiedad con un bolso negro. Al advertir que lo habían visto, el sospechoso habría arrojado el bolso y escapado en una bicicleta playera azul, en dirección al barrio Belgrano.





El testigo describió al individuo como un hombre que vestía una campera azul y un pantalón negro. También indicó que el acceso al patio trasero se realiza a través de una tranquera de aproximadamente un metro y medio de altura.





El denunciante estimó que los cuatro o cinco perfiles de aluminio sustraídos tendrían un valor cercano a los 70.000 pesos. Además, manifestó que no cuenta con seguro por este tipo de hechos y que no se registraron daños en el comercio.



