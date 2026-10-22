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MADARIAGA

MADARIAGA: Ingresaron por una ventan y se llevaron gran cantidad de vajilla de una vivienda

Gastón Scigliano octubre 22, 2026


Un nuevo hecho de inseguridad se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Dr. Carlos Madariaga al 700. Delincuentes ingresaron a la propiedad y sustrajeron una importante cantidad de elementos de bazar, vajilla, cristalería y ropa de cama.


El hecho fue descubierto cuando el propietario de la finca concurrió al lugar cerca de las 18:00 horas para verificar el interior del lugar. Al ingresar por la puerta principal, constató un panorama de desorden en el sector del living-comedor, advirtiendo la rotura de platos y una jarra de cristal tirada sobre el suelo.


Al recorrer los distintos ambientes de la vivienda, el damnificado contabilizó el faltante de fuentes de loza, vajilla de cocina, juegos de cubiertos completas, copas de cristal, de vino y de sidra, tazas de té y café, cazuelas de loza blanca, un juego de cortinas y varias frazadas.


De acuerdo con lo constatado en el lugar, los delincuentes accedieron por el lateral izquierdo del inmueble tras superar una reja de aproximadamente 1,70 metros de altura. Una vez en el patio interno, dañaron un paño fijo para ingresar al interior del domicilio. Para escapar con los elementos sustraídos, forzaron la reja de una ventana del dormitorio secundario que comunica con el sector del garaje.


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