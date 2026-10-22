MADARIAGA: Ingresaron por una ventan y se llevaron gran cantidad de vajilla de una vivienda

MADARIAGA





Un nuevo hecho de inseguridad se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Dr. Carlos Madariaga al 700. Delincuentes ingresaron a la propiedad y sustrajeron una importante cantidad de elementos de bazar, vajilla, cristalería y ropa de cama .





El hecho fue descubierto cuando el propietario de la finca concurrió al lugar cerca de las 18:00 horas para verificar el interior del lugar. Al ingresar por la puerta principal, constató un panorama de desorden en el sector del living-comedor, advirtiendo la rotura de platos y una jarra de cristal tirada sobre el suelo .





Al recorrer los distintos ambientes de la vivienda, el damnificado contabilizó el faltante de fuentes de loza, vajilla de cocina, juegos de cubiertos completas, copas de cristal, de vino y de sidra, tazas de té y café, cazuelas de loza blanca, un juego de cortinas y varias frazadas .





De acuerdo con lo constatado en el lugar, los delincuentes accedieron por el lateral izquierdo del inmueble tras superar una reja de aproximadamente 1,70 metros de altura . Una vez en el patio interno, dañaron un paño fijo para ingresar al interior del domicilio . Para escapar con los elementos sustraídos, forzaron la reja de una ventana del dormitorio secundario que comunica con el sector del garaje .