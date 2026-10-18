Investigan si los alumnos de una escuela de Mendoza difundieron un video íntimo de una docente

La Justicia de Mendoza investiga la denuncia de una docente que aseguró que le robaron y difundieron imágenes y un video de contenido sexual suyo en una escuela técnica .

La institución involucrada es la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín y todo habría ocurrido luego de una jornada institucional realizada el 21 de septiembre.

Los alumnos no tuvieron clases ese día y los profesores utilizaron las computadoras de la sala de informática para descargar material de trabajo. En ese momento, la víctima aseguró que se olvidó cerrar su sesión de correo electrónico en uno de los equipos.

Días después, un estudiante encontró la cuenta abierta y accedió a los archivos de la docente , donde descubrió los videos íntimos.

Las autoridades indicaron al diario Los Andes que ese joven descargó el material y lo compartió en grupos reducidos de WhatsApp. El contenido se viralizó entre los distintos cursos y llegó incluso a estudiantes de otras escuelas del departamento.

La docente radicó la denuncia el viernes en la Oficina Fiscal de turno, lo que activó una investigación judicial a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.

Ahora, la Justicia deberá esclarecer cómo se accedió a los archivos, quiénes participaron en la descarga y difusión , y cuál fue el recorrido del material hasta su circulación masiva.

También deberán determinar las responsabilidades y la calificación legal de los hechos, ya que la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento puede tener consecuencias penales .

Mientras la investigación avanzaba, en la escuela crece la preocupación por la demora en la activación del protocolo correspondiente y la intervención de la Dirección General de Escuelas (DGE) .

Hasta el momento, la comunidad educativa esperaba la llegada de equipos especializados para contener a los chicos y asistir a la docente.

Fuente: TN