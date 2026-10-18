Susto en un jardín de infantes de Rosario: encontraron un arma en la cartuchera de un nene de 4 años

La comunidad del Jardín de Infantes Nº 377, de Rosario, está consternada por el hallazgo de un revólver en la cartuchera de un nene de cuatro años .

Todo ocurrió el viernes en el instituto ubicado en la calle Garzón al 4300, en el barrio Qom, en la zona oeste de la ciudad. Cuando encontraron el arma, los docentes pidieron la intervención inmediata de la Policía, informó La Capital .

Al llegar al jardín, la Policía constató que era un revólver Smith & Wesson calibre 38 largo , que estaba guardado en la cartuchera azul y blanca del alumno. El arma tenía la numeración de serie borrada, lo que complica la trazabilidad.

Los agentes secuestraron el arma. Ahora, la investigación pretende reconstruir el recorrido del arma y determinar si hubo negligencia o algún tipo de delito vinculado a la tenencia del revólver.

A mediados de julio, ocurrió un hecho similar con un nene de 12 años que llevó un revólver a la escuela y terminó demorado .

Ocurrió el 21 de julio en la Escuela Provincial N°120, José M. Rondeau, ubicada en el cruce de las calles Liniers y San Luis, en el barrio Azcuénaga de Rosario.

El estudiante le mostró el arma a sus compañeros y los menores le avisaron a la docente que estaba a cargo del curso. De inmediato, las autoridades escolares llamaron al 911 y activaron el protocolo establecido por el Ministerio de Educación.

Minutos después, desplegaron un amplio operativo de patrulleros y personal policial en las inmediaciones de la escuela. A su vez, el personal de la institución se puso en contacto con las familias de los alumnos, ya que las actividades de la tarde fueron suspendidas por el incidente.

Las autoridades constataron que el chico tenía en la mochila un revólver calibre 22 largo, sin municiones.

La Fiscalía de Menores que intervino en el caso ordenó el secuestro del arma para que Criminalística realice las pericias correspondientes. El chico, por su parte, fue trasladado en un patrullero y demorado por las autoridades.

Fuente: TN