Asesinaron a un expolicía federal de 70 años durante un intento de robo en Rafael Calzada: tres sospechosos fueron detenidos

Un expolicía federal de 70 años fue asesinado de varios disparos durante un intento de robo en su casa de Rafael Calzada, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Por el crimen detuvieron a tres sospechosos , entre ellos, un adolescente de 15 años .

El hecho ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada del sábado, cuando tres personas llegaron a la casa de la víctima a bordo de un Peugeot 307 gris e ingresaron al predio después de romper el mosquitero de una ventana.

Al escuchar ruidos, Jorge Daniel Adamoli salió al patio para enfrentar a los sospechosos . En ese momento, los asaltantes le dispararon y lo hirieron en el abdomen, una pierna y un brazo. Tras el ataque, se dieron a la fuga sin llegar a entrar a la casa.

Según pudo saber TN , el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde murió poco después de ingresar, debido a las graves lesiones que sufrió. En el lugar del ataque, los investigadores encontraron varias vainas servidas y otros indicios del enfrentamiento.

Minutos después del ataque, el Peugeot 307 en el que escapaban los sospechosos chocó contra un poste. Los tres abandonaron el vehículo y, a pocas cuadras, robaron un Chevrolet Prisma a mano armada para continuar la huida .

A partir de ese momento, la Policía desplegó un operativo cerrojo para intentar localizarlos y, luego de detectar el segundo auto, logró detener el vehículo y a los tres ocupantes.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dos armas de fuego: un revólver Doberman calibre .22 largo , que habría sido utilizado durante el ataque, y el arma reglamentaria de Adamoli , que fue encontrada en poder de los sospechosos. También quedaron secuestrados el Peugeot 307 gris utilizado para llegar a la vivienda y el Chevrolet Prisma robado durante la fuga.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 4 descentralizada de Almirante Brown , encabezada por el fiscal Castagnini , bajo la carátula de homicidio . La Justicia deberá determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en el ataque.

Fuente: TN