“Hoy cuento, mañana no sé”: Las advertencias de la joven de 20 años sobre su ex antes de ser asesinada

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Aixa Dana Mili tenía 20 años y meses antes de ser encontrada muerta había denunciado públicamente a su expareja, Alejandro Daniel Sofía, por un episodio de violencia. En aquella publicación, la joven contó que el hombre se había tornado agresivo después de que ella se negara a retomar la relación.

Aixa fue encontrada muerta el miércoles en su vivienda de Dique Luján, partido de Tigre. Por el hecho, Sofía fue detenido y quedó como principal sospechoso del femicidio.

“Me quiso matar”

En diciembre de 2025, Aixa publicó en su perfil de Facebook un extenso mensaje en el que relató un episodio que, según su denuncia, había protagonizado su expareja.

“Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar”, escribió la joven al comenzar la publicación, en la que identificó a Sofía como su exnovio.

Según su relato, el episodio ocurrió alrededor de las 22 y comenzó cuando ella se negó a volver a estar en pareja con él. La joven contó que Sofía comenzó a insultarla y decidió hacer pública la situación para advertir sobre lo ocurrido.

Había realizado una denuncia y tenía una perimetral

Ese mismo mes, Aixa confirmó que había realizado una denuncia formal contra su expareja y que se había establecido una medida perimetral para impedir que él se acercara a ella y a su domicilio.

“Estoy bien y gracias a Dios viva”, escribió entonces.

También explicó por qué había decidido contar públicamente lo ocurrido: “Lo comparto por acá porque le puede pasar a cualquier chica”.

El mensaje terminaba con una frase que hoy vuelve a cobrar relevancia: “Hoy cuento, mañana no sé”.

La publicación había sido realizada aproximadamente un año antes del crimen.

Encontraron a Aixa muerta y detuvieron a su expareja

El miércoles, la joven fue encontrada muerta dentro de su vivienda ubicada sobre la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. El médico de Policía constató su fallecimiento.

La investigación se centró en Sofía, quien permanecía prófugo. El jueves fue localizado en Tigre mientras se ocultaba en la casa de su abuela y quedó detenido.

El hombre quedó a disposición de la Justicia como principal sospechoso del femicidio. Ahora los investigadores buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde Aixa fue encontrada muerta y reconstruir las circunstancias del crimen.