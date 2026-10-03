Manejaba a más de 140 km/h, perdió el control de la camioneta y chocó contra un poste

NACIONALES





Un joven de 20 años quedó involucrado en un violento accidente en la localidad bonaerense de Escobar, luego de manejar a más de 140 kilómetros por hora una camioneta Jeep Renegade y perder el control al tomar una curva.

El hecho ocurrió el domingo 27 de octubre en la intersección de las calles Boote y Jacarandá, en la zona de Loma Verde, aunque las imágenes del siniestro se conocieron en las últimas horas.

El propio conductor, identificado como Tomás Valentín Olcese, se había filmado mientras manejaba a alta velocidad y sobrepasaba a otros vehículos. En el video se observa el momento en que pierde el control de la camioneta y termina impactando contra un poste.

Tras el choque, Olcese habría explicado en un audio enviado por WhatsApp: “Me comí la loma de burro”.

Según trascendió, el joven admitió posteriormente que había consumido alcohol y fumado marihuana antes de emprender el regreso a su casa desde un cumpleaños.

Dos jóvenes fueron trasladados al hospital

Como consecuencia del impacto, Olcese y su acompañante, Santiago Enrique Sacavini, también de 20 años, fueron trasladados al hospital provincial Enrique Erill, donde recibieron atención médica.

Las imágenes del accidente llegaron a manos de la Justicia y el fiscal Christian Carrasco, titular de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, inició actuaciones de oficio.

El conductor quedó acusado por lesiones culposas a raíz del siniestro.