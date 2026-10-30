Horror en Misiones: la nueva pista que sigue la Justicia por el crimen de una pareja que fue asesinada a puñaladas delante de su hijo de 2 años

A más de 24 horas del hallazgo de una pareja asesinada a puñaladas delante de su hijo de dos años, en una zona rural de Misiones, la Policía trabaja sobre diversas hipótesis mientras aguarda el resultado de la autopsia. Por el hecho fueron demorados dos hombres, uno de ellos vinculado comercialmente con la pareja, pero hasta ahora no fueron halladas pruebas que los vinculen con el brutal ataque.

En un primer momento los investigadores creyeron estar delante de un caso de femicidio seguido de suicidio, pero con el correr de las horas esa hipótesis de trabajo fue perdiendo fuerza a partir de la declaración de familiares y amigos, que descartaron la existencia de una relación conflictiva.

Los investigadores no hallaron dentro del Ford Fiesta Kinetic los celulares de las víctimas, Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29 ), y tampoco las llaves del vehículo, que fueron localizadas horas después al costado del camino donde se produjo el doble homicidio.

A través del sistema de geolocalización se pudo establecer que el aparato que utilizaba la mujer permanecía en la zona de la Picada Sargento Cabral, cerca de la localidad de Los Helechos. Es por eso que la Policía desembarcó en el lugar este viernes con cerca de medio centenar de agentes para rastrillar ambos lados del camino en busca del aparato.

El celular de Schulz, en tanto, se activó por última vez en la zona de Candelaria, muy cerca de Posadas y eso hace suponer a los investigadores que podría estar en alguno de los bolsillos de la víctima, ya que esa ruta fue utilizada para el traslado de los cuerpos. Esa incógnita se develará esta mañana, cuando se realice la autopsia en el Cuerpo Médico Forense.

Fuentes policiales indicaron que en el marco de las investigaciones se realizaron dos allanamientos, uno en la vivienda de la pareja. Schulz y Gritzmacher se dedicaban a la venta de electrodomésticos en pequeñas cuotas y contaban con varios revendedores que operaban en los barrios periféricos, pueblos cercanos a Oberá y las zonas rurales.

La entrega de los productos se realizaba previa firma de una serie de pagarés mensuales, los cuales eran devueltos al pago de cada cuota. Los clientes eran generalmente personas que están fuera del sistema bancario.

Las investigaciones permitieron establecer, mediante testimonios familiares, que las víctimas se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos, con entregas particulares y financiación en cuotas, descartándose totalmente que operaran como prestamistas.

En el marco de las medidas judiciales, ayer jueves se allanó la vivienda de las víctimas en Oberá, donde fueron secuestrados una notebook, dos CPU, un pendrive, una tarjeta de memoria y documentación comercial. Asimismo, a partir de testimonios y otros elementos reunidos, se concretó un segundo allanamiento en una vivienda vinculada con un hombre que era parte de la red de comercializadores de la pareja.

Paralelamente, los investigadores analizan cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del vehículo de las víctimas hacia la zona del hallazgo, pero el miércoles a la noche. El objetivo es reconstruir el recorrido , establecer los movimientos anteriores y posteriores, y determinar si otros vehículos circularon por el sector.

En ese sentido, trascendió que las cámaras de un molino yerbatero que está en el acceso a la Picada Sargento Cabral registraron un único ingreso del auto de las víctimas, el día anterior, no detectándose otro vehículo ni personas de a pie.

A los investigadores les resulta extraño que el hijo de la pareja, un bebé de dos años, pudiera permanecer dormido tanto tiempo , ya que los cuerpos fueron hallados el jueves cerca de las 7.30 por operarios de la Municipalidad de Los Helechos que ingresaban a la zona para realizar la recolección de residuos en un camión.

Una mujer que pasó por la zona halló fragmentos de papel en el que se había registrado una serie de nombres. Ahora se intenta establecer si se trata de una lista de clientes de los comerciantes.

En cuanto a las averiguaciones, fueron demorados preventivamente dos hombres de 39 y 31 años, uno vinculado comercialmente con Schulz y otro localizado durante un allanamiento. Las medidas buscan establecer qué información pueden aportar a la investigación, sin que hasta el momento se les atribuya responsabilidad en las muertes. También se dispuso recibir declaración a un tercer hombre por una presunta deuda comercial.

Fuente: Clarín