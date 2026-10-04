Hay alerta por nevadas, tormentas y vientos de hasta 100 km/h en ocho provincias para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para algunos sectores de Chubut , Río Negro , San Juan , La Rioja y Catamarca .

Además, rige una alerta por tormentas para Formosa . Catamarca , Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes , con ráfagas de hasta 100 km/h.

Chubut y Río Negro estarán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm . En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia.

San Juan , La Rioja y Catamarca se verán afectadas por nevadas intensas, con valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros , que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Formosa será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

Catamarca , Salta y Jujuy se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

Fuente: TN