Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Malasia de Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera este domingo en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia, donde se disputó el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 que se había suspendido a principios de año por el conflicto bélico en Medio Oriente, y se ubicó 13° tras haber largado desde el penúltimo puesto.

El argentino tenía condicionada su labor desde antes del arranque de la prueba porque, más allá de que clasificó 15°, tenía 15 posiciones de penalización en la grilla de partida por dos sanciones: una de cinco por el incidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán y en el que obligó a abandonar a Lando Norris (McLaren) y Pierre Gasly (Alpine) y otras 10 porque su escudería cambió por quinta vez en la temporada el motor de combustión interna (ICE, por su sigla en inglés) en su monoplaza cuando el máximo permitido es cuatro.

En la carrera pasó de todo. En primer lugar, el inicio se demoró más de una hora y media hora por la intensa lluvia que cubrió la zona y anegó la pista. Iba a arrancar, pero hubo una bandera roja en la vuelta de formación y los vehículos tuvieron que volver a boxes. En ese contexto, el pilarense, y el resto de los 21 pilotos, debieron adaptarse a las circunstancias en un circuito que para muchos fue su primera vez porque el Gran Circo no lo visitaba desde 2017.

Colapinto hizo una carrera correcta, lineal en su rendimiento y ello le dio sus frutos. No llegó a las unidades porque largó desde muy atrás, pero demostró, tras el incidente de hace una semana que lo puso en el ojo de la tormenta, que está a la altura de las circustancias.

El ganador fue, casi de punta a punto, Max Verstappen (Red Bull), quien se había quedado con la prueba en Sepang en 2017. Pero lo saliente es que Kimi Antonelli (Mercedes) se ubicó segundo y dio un gran paso hacia el título porque, a falta de siete GP, aumentó su ventaja en la tabla de posiciones por sobre George Russell porque abandonó a poco del final por un problema en su auto. Así, el italiano domina con 320 puntos y le lleva 84 al británico.

Aunque no sumó puntos, Colapinto se mantiene 12° en la general de pilotos con 27. Su compañero Pierre Gasly se ubicó 16° y tampoco pudo conseguir unidades, por lo que continúa décimo con 41. Alpine, en tanto, figura sexto con 68 en el escalafón de escuderías.

La próxima fecha de la F1 será el próximo fin de semana el GP de Singapur en Marina Bay, donde el piloto argentino buscará volver a sumar unidades tras dos carreras en lo que no lo consiguió.

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Fuente: La Nación