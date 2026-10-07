Hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras 8 provincias para hoy, miércoles 7 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este miércoles 7 de octubre en sectores de Buenos Aires —incluido el AMBA—, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa .

Además, rige una alerta amarilla por tormentas para varias zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa .

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes , algunas localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas .

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros , aunque pueden ser superados de manera puntual.

En sectores del norte del Litoral , en tanto, los valores de precipitación acumulada podrán ubicarse entre 70 y 100 milímetros , con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas .

Los valores de precipitación acumulada estarán entre 20 y 50 milímetros , aunque también pueden ser superados de manera puntual.

La vigencia de las alertas varía según la provincia y el nivel de riesgo previsto para cada zona:

Además de las tormentas, el SMN emitió alertas por lluvias para distintos sectores del país.

En algunas zonas de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires rige una alerta amarilla , mientras que en Río Negro hay alerta naranja .

El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad . Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros , aunque pueden ser superados de manera local.

En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve .

En las zonas bajo alerta naranja se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, ocasionalmente fuertes .

Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 40 milímetros , aunque pueden ser superados de manera local.

Al igual que en las áreas bajo alerta amarilla, en los sectores más altos de la cordillera no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve .

El sureste de la provincia de Buenos Aires será afectado por vientos del sector este, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h .

Además, el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja será afectado por vientos con velocidades de entre 50 y 70 km/h , mientras que las ráfagas pueden superar los 100 km/h .

Fuente: TN