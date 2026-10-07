“Tormentas fuertes con ráfagas de hasta 50 km/h”: el pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada con tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este miércoles 7 de octubre. Según el organismo, los fenómenos se intensificarán durante la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 100%.

La temperatura será de 15° durante la mañana , alcanzará los 20° por la tarde y descenderá hasta los 16° durante la noche .

El pronóstico del SMN anticipa condiciones inestables durante las tres franjas del día, aunque con diferencias en la intensidad de los fenómenos.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes , algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

Después de las tormentas previstas para este miércoles , las condiciones mejorarán durante los próximos días. El SMN anticipa jornadas con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que se mantendrán entre los 12° y los 19°.

Mínima de 14° y máxima de 18° . Hay entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada , mientras que durante el resto del día baja al 0-10%. El viento será del sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Mínima de 13° y máxima de 17° . El cielo permanecerá mayormente nublado, con 0% de probabilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana y entre 0% y 10% durante la tarde y la noche. El viento soplará del sur, entre 13 y 22 km/h.

Mínima de 12° y máxima de 18° . Se prevé entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana , mientras que por la tarde y la noche bajará a entre 0% y 10%. El viento será del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Mínima de 13° y máxima de 19° . La probabilidad de precipitaciones será de entre 0% y 10% durante todo el día . El viento soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada y la mañana, y de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

Fuente: TN