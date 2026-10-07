Aumentaron las multas camineras en Córdoba y las sanciones máximas ya superan los 4 millones de pesos

Las multas de la Policía Caminera en Córdoba volvieron a aumentar tras la actualización del valor de referencia del litro de nafta Súper y las sanciones máximas ya superan los 4 millones de pesos .

El incremento fue oficializado en la resolución 48 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, publicada en el Boletín Oficial, que indica que la Unidad Fija (UF) quedó establecida en $2.165, es decir, un 2,6% más que en septiembre .

En consecuencia, un conductor, en caso de ser apercibido por una falta máxima, será pasible de una sanción de entre 1.200 y 2.000 unidades fijas. Esto, en pesos, se traduce en cifras que van desde los 2.5 millones hasta los 4.3 millones.

Esta categoría de infracción, además, puede acarrear la inhabilitación para conducir y, en determinados casos, denuncias penales .

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se manifestó a favor de un "sistema mixto" para sancionar infracciones de tránsito . Es decir, la incorporación de tecnología en determinados lugares de circulación como complemento de las tareas de la Policía Caminera.

En declaraciones a Cadena 3, el mandatario provincial dijo: "Yo creo que hay que avanzar definitivamente en un sistema mixto , porque a veces lo presencial también es importante".

Luego, respaldó el uso de la tecnología y explicó que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, es quien tiene el tema sobre su escritorio. En ese sentido mencionó como posibles lugares de aplicación los puentes y las circunvalaciones , aunque no precisó fechas de implementación.

"Están trabajando ya con los pliegos para la adquisición", afirmó.

Por último, y sobre el trabajo conjunto de la unidad de seguridad de tránsito y las nuevas herramientas, concluyó: "Para mí tiene que ser un sistema mixto en donde vayamos a la tecnología".

Fuente: Clarín