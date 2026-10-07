Alerta naranja en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y seis provincias por las fuertes tormentas: advierten que podría caer granizo

En el primer día sin Lionel Messi en la Selección Argentina, el clima es gris plomo, pesado. Casi como si el cielo también quisiese llorar, gran parte del país enfrenta este miércoles una alerta por lluvias fuertes, que van desde el amarillo al naranja.

El epicentro será el corazón del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para la mañana y la tarde . El mismo abarca la provincia de Córdoba, la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, el AMBA en su totalidad y el área hasta La Plata. También el sur de Entre Ríos y de Santa Fe, Chaco, La Pampa y San Luis.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños , frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Como referencia, en la Ciudad de Buenos Aires el promedio de lluvias para el mes de octubre es de 122 milímetros.

En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

A la par, la tormenta también impactará en Misiones, Formosa y Santiago del Estero, donde hay alertas pero de color amarillo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

El SMN también emitió alertas por vientos fuertes en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja y Salta . El área será afectada por vientos del sector este, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En Mendoza y San Juan, hay alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana, donde se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros.

Según informa el SMN, las lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano podría comenzar durante la mañana, poco antes de las 10 , y se extenderían a lo largo de toda la jornada, con picos al mediodía y a la tarde , donde hay un 70% de chances de lluvias fuertes.

La temperatura llegará a su mínimo de 14°C por el día y a la máxima de 19°C durante la tarde. Además, prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Se estima que podrían caer cerca de 20 mm de lluvias durante la jornada.

Las precipitaciones se mantendrán durante toda la noche y hasta las 1 de la madrugada . El jueves, por su parte, se espera nublado aunque con baja probabilidad de lluvias aisladas, entre 10% y 40%. La máxima llegará a 17°C y la mínima será de 14°C. También podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Fuente: Clarín