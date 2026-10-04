Frank Prieto, mesero en Suiza: “En 9 meses de trabajo gané 48.000 euros, pero me gasté gran parte en caprichos”

El creador de contenido Frank Prieto decidió mostrar a sus seguidores el lado menos visible de ser camarero en Suiza : cuánto se gana, sus gastos y lo que se puede ahorrar. En un video publicado en sus redes, el joven español expuso con documentos el detalle de sus ingresos y egresos tras nueve meses de trabajo en el país alpino.

Prieto explicó que, durante ese período, ganó un total de 48.000 euros , una cifra que a simple vista parece muy atractiva. Sin embargo, aclaró que el costo de vida en Suiza es muy alto y que “ ojalá el 100% de las ganancias fueran para uno, pero hay que pagar varias cosas ”.

Para dar un panorama transparente, Prieto desglosó los principales gastos fijos que tuvo que afrontar. El alquiler le insumió 6.450 euros en total, mientras que el seguro médico sumó otros 2.655 euros . A esto se agregaron 2.700 euros destinados a comida durante los nueve meses.

Además de las necesidades básicas, el camarero reconoció que destinó una parte importante de su presupuesto a caprichos y ocio : compras tecnológicas como una cámara, un reloj, un iPhone, ropa, viajes y salidas. En total, estos gastos personales alcanzaron los 22.000 francos suizos.

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Después de restar todos los gastos fijos y variables, Prieto calculó que pudo ahorrar 22.500 euros en nueve meses. El joven se mostró satisfecho con ese resultado y lo comparó con la realidad española: “ Para ahorrar 22.000 euros en España, creo que tendrías que estar, no sé, años y años y años ”, afirmó.

A pesar de que su margen de ahorro podría haber sido mayor si ajustaba el presupuesto, defendió la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el disfrute personal. “ El dinero está para algo y está para disfrutarlo, porque si yo el día de mañana muero trabajando y no he disfrutado absolutamente nada, pues habrá sido en vano ”, reflexionó.

Prieto también advirtió que, con el paso de los meses, los gastos cotidianos tienden a aumentar . Explicó que, a medida que mejora el nivel de vida y crecen las aspiraciones personales, es común sumar actividades recreativas más costosas, como jugar al golf o al tenis. “No siempre resulta sostenible ni deseable vivir bajo unos mínimos de consumo”, concluyó, y remarcó que esta es la realidad de quienes trabajan con sueldos altos en Suiza.

Fuente: TN