Carolina, electricista en España: “Trabajando por mi cuenta pasé de ganar 1.400 euros a 2.500 en mano”

Carolina, una electricista venezolana en España , encontró una oportunidad laboral al dejar de trabajar para otros y comenzar a gestionar sus propios clientes y servicios. Según explicó, el cambio le permitió pasar de ganar 1.400 euros al mes a obtener unos 2.500 euros en mano .

Según ella, el salto se produjo después de varios años trabajando para una empresa y decidir convertirse en autónoma. Esta modalidad le permitió establecer sus propias tarifas, elegir los encargos y organizar sus horarios de una manera diferente a cuando dependía de un empleador.

La electricista explicó que trabajar por cuenta propia también implica asumir una mayor responsabilidad. A diferencia de un empleado, el autónomo debe hacerse cargo de los gastos y obligaciones vinculados con la actividad, además de afrontar los períodos en los que puede haber menos encargos.

Carolina aseguró que su situación económica cambió después de dar el paso al trabajo por cuenta propia. “Trabajando por mi cuenta pasé de ganar 1.400 euros a 2.500 en mano” , explicó al referirse a la diferencia entre su etapa como empleada y su situación actual.

El cambio también estuvo relacionado con la posibilidad de trabajar directamente para sus propios clientes , establecer el precio de cada servicio y quedarse con una mayor parte del dinero generado por su trabajo.

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La posibilidad de trabajar como autónoma se convirtió así en una alternativa para profesionales de distintos oficios técnicos. Electricistas, fontaneros, albañiles e instaladores encuentran oportunidades vinculadas con las reformas de viviendas, la rehabilitación de edificios y la instalación de nuevos sistemas.

La diferencia entre el salario de un trabajador contratado y los ingresos de un autónomo puede ser importante. En el caso de Carolina, el monto pasó de 1.400 euros mensuales como empleada a unos 2.500 euros en mano después de comenzar a trabajar por su cuenta.

Sin embargo, esta comparación requiere tener en cuenta que el dinero que recibe un autónomo no equivale necesariamente a su beneficio final. Quienes trabajan por cuenta propia deben afrontar gastos como la cuota de autónomos, impuestos, herramientas, materiales, desplazamientos, combustible, seguros y mantenimiento del vehículo .

Además, un trabajador autónomo no cuenta con vacaciones pagadas ni con las mismas condiciones económicas que un empleado cuando atraviesa una enfermedad o un período con menos trabajo. Por eso, los especialistas recomiendan calcular todos los costos antes de establecer las tarifas y crear un colchón económico para afrontar los meses con menor actividad.

El contexto también resulta favorable para los profesionales de los oficios técnicos. La rehabilitación energética, las mejoras en la eficiencia de los edificios y la creciente electrificación de los hogares están impulsando la demanda de electricistas e instaladores en España.

Fuente: TN