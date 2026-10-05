Francia goleó a Bélgica gracias a los suplentes e Italia volvió a ganar, por UEFA Nations league

A Francia le sale el gol fácil . Ya venía de la era Deschamps, pero ahora lo potencia con Zinedine Zidane. Puede estar perdiendo pero siempre encuentra tiempo para reaccionar. Este lunes se disputaron más partidos de la 4° fecha de la UEFA Nations League, pero los dos más importantes tuvieron como grandes ganadores a Francia e Italia. El primero goleó 4 a 1 a Bélgica, pero con la particularidad que se floreó en los últimos instantes del partido. Gracias a los cambios de su entrenador Zidane, mejoró en la ofensiva y anotó ¡los cuatro goles en 14 minutos!. Además, Italia empieza a mostrarse como un equipo de temer. Volvió a ganarle a Turquía, esta vez como local (por 3-1) y empieza a mostrar señales de recuperación.

En el Stade de France, de París, se jugaba uno de los duelos del grupo 1 de la Liga A. Francia recibía a Bélgica, que en la primera parte, sorprendió. Se jugaban 34 minutos cuando el mediocampista Romeo Lavia vio muy adelantada a la defensa rival y puso un pase perfecto entre líneas para Dodi Lukebakio . El atacante, tras una larga corrida, se enfrentó al arquero Guillaume Restes y definió para marcar el 1 a 0. Los locales buscaron la igualdad antes del final del primer tiempo, pero se encontraron a un rival muy bien cerrado atrás que supo aguantar el triunfo hasta el final de los primeros 45 minutos.

Para la segunda parte, el equipo de Zinedine Zidane buscó la igualdad de todas las maneras. Sin embargo, el entrenador tenía la solución en el banco de los suplentes. Sin dudarlo, mandó a la cancha cuatro futbolistas con peso ofensivo: Michael Olise, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha y a Désiré Doue. Entre todos, revirtieron el resultado en una ráfaga de cuatro goles en 14 minutos.

El empate llegó a los 32. Da Cunha tocó con Doué. El delantero de PSG recibió a la altura de la medialuna y con un giro se acomodó para la zurda. Cruzó su remate y puso el 1 a 1. Tan sólo cuatro minutos después, Francia dio vuelta el resultado. Olise entró por la derecha, fue hasta el fondo de la cancha y mandó un centro atrás. Apareció Cherki para empujarla de pierna zurda y poner el 2 a 1 a los 36.

Pero faltaba más. A los 43, Olise definió débil para anotar el tercero y a los 46, anotó el cuarto. El delantero de Bayern Múnich recibió de Doué, que previamente hizo un control de lujo, a lo Neymar: el de PSG demostró un gran gesto técnico para dominar la pelota y luego asistió en cortada para el 4 a 1 de Olise, que iba a ser definitivo para el equipo de Zinedine Zidane, que lidera el grupo con 10 puntos y cerró la fecha FIFA invicto, con tres victorias y una igualdad.

Italia empezó a mostrar sus credenciales en tiempos de cambio y con Roberto Mancini a la cabeza. En el estadio Renato Dall’Ara, de Bologna, derrotó a Turquía por 3 a 1. Le costó mucho el partido a la Azzurra, ante un equipo al que hace tan solo una semana lo había goleado en Bursa.

Los locales lo empezaron ganando a los 25 de la primera etapa. Centro al área desde la derecha enviado por Giovanni Di Lorenzo. Scamaca ganó en las alturas de cabeza, pero la pelota pegó en su marca. De todos modos, el rebote lo favoreció. El atacante le pegó con la pierna derecha y de primera, la pelota dio en el travesaño y se metió para poner el 1 a 0 para la Azzurra, resultado con el que se cerró el primer tiempo.

En la segunda etapa, Turquía logró la igualdad y fue un golazo por la gran asociación ofensiva. La comenzó Kadioglu, que tocó con Yüksek. Sin embargo, éste la dejó pasar y la recibió Akgün. El pase del mediocampista fue para Celik, que llegó al fondo de la cancha y envió un centro al área chica. Allí, Elmali fue muy inteligente y la dejó con un toque corto para la entrada de Doguhan Şimşir, que entró por el segundo palo y puso el 1 a 1, a los 16.

Pero la Azzurra no sintió el golpe. Pasaron tan sólo tres minutos para que Italia vuelva a ponerse al frente en el marcador. Y fue a través de una pelota parada. Nicoló Barella envió un centro pasado y por el segundo palo entró Ricardo Calafiori. El defensor de Arsenal saltó ante la marca de Elmali y cabeceó para colocarla en el segundo poste del arquero Cakir y poner el 2 a 1 a los 19. El 3-1 fue Pio Espósito, de arremetida tras un rebote.

En los instantes finales aguantó los ataques de Turquía, pero supo sostener la victoria ante su gente y dejar atrás aquella mala imagen que dejó en la dura derrota ante Bélgica en la primera jornada. De este modo, el equipo de Roberto Mancini cerró la fecha FIFA con siete puntos y quedó en la segunda colocación del grupo 1 por detrás de Francia. Bélgica quedó tercero con 6 y cierra Turquía sin unidades.

Las últimas dos jornadas de la UEFA Nations League entre estas selecciones se cerrará en la ventana que se jugará a mediados de noviembre. El 12, Italia recibirá a Francia y Turquía a Bélgica. Mientras que el 15, Les Bleus jugarán como locales frente a los turcos y la Azzurra visitará a los belgas en el cruce que definirá quién de los dos se clasificará en la búsqueda del campeonato.

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Fuente: La Nación