El copiloto que intentó estrellar el avión de Flydubai confesó su motivación, según un canal israelí

TEL AVIV.- El copiloto omaní acusado de intentar estrellar un avión de Flydubai que volaba hacia Tel Aviv confesó que su objetivo era vengar “lo ocurrido en la Franja de Gaza” y “morir como mártir” , según nuevos detalles de la investigación conocidos este lunes, mientras las autoridades intentan establecer si actuó por su cuenta o contó con apoyo externo.

“ Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir ”, declaró Hammam al-Hammami durante un interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos, según informó el canal israelí Channel 12. La revelación aporta por primera vez un motivo explícito atribuido al sospechoso desde el dramático episodio del miércoles pasado, cuando atacó al comandante del vuelo FZ1073 y trató de tomar el control de la aeronave.

La pesquisa, sin embargo, ahora busca determinar si Al-Hammami actuó solo o si fue reclutado o enviado por otra persona u organización . La censura militar israelí autorizó este lunes la publicación de que el Shin Bet , el servicio de seguridad interior de Israel, participa de la investigación.

Las autoridades de Emiratos y Arabia Saudita también analizan el contenido completo del teléfono del copiloto en busca de contactos, comunicaciones y otros indicios sobre la preparación del ataque.

Según Channel 12, un representante del Mossad informó el domingo al gabinete de seguridad israelí que Al-Hammami había realizado en los últimos años breves viajes a países hostiles a Israel , algunos considerados formalmente enemigos. Los investigadores intentan establecer si durante esas visitas pudo haber sido contactado, reclutado o influido por alguna organización. Por ahora, no se anunció públicamente ningún vínculo concreto con un grupo terrorista.

Otros datos conocidos este lunes apuntan, además, a que el ataque habría sido planificado mucho antes de que Al-Hammami subiera al vuelo FZ1073 . Dos funcionarios israelíes con conocimiento de la investigación dijeron que el copiloto confesó a sus interrogadores que buscó deliberadamente empleo en una aerolínea que operara vuelos hacia Tel Aviv. Otra fuente informada sobre la pesquisa afirmó que pretendía estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurion.

De acuerdo con esa misma fuente, Al-Hammami incluso habría considerado atacar un vuelo anterior hacia Israel este año, pero desistió. Ese primer intento estaba previsto para julio y la investigación emiratí concluyó de manera preliminar que había buscado trabajo en una compañía que volara a Israel con el propósito de perpetrar un atentado .

El episodio que finalmente puso en marcha su plan ocurrió el 30 de septiembre , cuando el vuelo FZ1073 viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv con más de 170 pasajeros y miembros de la tripulación, en su mayoría israelíes.

Según la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos, el copiloto atacó al comandante, el indio Smit Machchhar, con un hacha de emergencia que se encontraba dentro de la cabina e intentó hacerse con los controles. Las autoridades emiratíes calificaron oficialmente lo ocurrido como un intento de atentado terrorista.

Durante el ataque, el Boeing 737 cayó casi 14.000 pies (más de 4200 metros) en menos de 30 segundos . Pese a sus heridas, Machchhar consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran y redujeran al agresor. Un piloto de reserva de FlyDubai que viajaba en el avión tomó luego los controles y realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita .

Al-Hammami quedó detenido inicialmente en Arabia Saudita y fue trasladado al día siguiente a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece bajo custodia. Las autoridades emiratíes todavía no anunciaron cargos formales contra él.

La investigación también puso bajo la lupa los controles que permitieron que el omaní llegara a la cabina de un vuelo hacia Israel. Fuentes dijeron que había sido apartado previamente de tareas de vuelo en Omán por preocupaciones vinculadas con supuestas posiciones extremistas . A pesar de esos antecedentes, terminó contratado por FlyDubai y asignado a una ruta hacia Tel Aviv, aunque Omán no mantiene relaciones diplomáticas con Israel.

Las autoridades emiratíes también interrogaron a los auxiliares de vuelo que se encontraban a bordo y, según Channel 12, descartaron hasta ahora que alguno de ellos hubiera colaborado con el copiloto .

Fuente: La Nación