Los detalles del homicidio del narco uruguayo ejecutado en Palermo y el cargamento de US$ 2.000.000 que le secuestraron

“Entraron, lo mataron y se fueron” . Así, dos fuentes que participan de la investigación resumieron el homicidio de Carlos Andrés Migales Viera , presunto narco uruguayo de 31 años ejecutado por sicarios en un departamento de Palermo, delante de su mujer. Los investigadores no dudan de que se trató de una venganza; la principal hipótesis gira sobre un eventual ajuste de cuentas relacionado con el secuestro de un millonario cargamento de drogas en Montevideo.

Por el crimen hay dos sospechosos detenidos. Se trata de dos jóvenes de 20 y 21 años, quienes fueron indagados en las últimas horas, poco después de que el juez nacional en lo criminal y correccional Damián Kirszenbaum , a cargo de la causa, dispusiera el secreto de sumario.

Tras el homicidio hubo un tercer detenido, pero podría recuperar la libertad en las próximas horas ya que sería un “trapito” que estaba en la zona donde capturaron a los dos sospechosos y no tendría nada que ver con los supuestos sicarios.

En la investigación intervienen el fiscal Anselmo Castelli y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el fiscal federal Diego Iglesias .

En las últimas horas declaró como testigo la mujer de la víctima. Por su seguridad, fue trasladada al Palacio de Tribunales en un patrullero. Se trata de una pieza clave para los investigadores para reconstruir las últimas horas de la víctima, en especial, si había recibido amenazas antes del ataque de los sicarios.

El homicidio de Migales Viera ocurrió ayer a las 3, en un departamento del segundo piso de un edificio situado en Costa Rica al 5600. El grupo criminal estaba integrado por cuatro sicarios.

“Los asesinos entraron en el edificio con una copia de la llave magnética del edificio. Se dirigieron directamente al departamento 3 del segundo piso, mataron a la víctima y se fueron sin robar nada. No hay dudas de que se trató de un ajuste de cuentas. Los sicarios utilizaron una pistola con silenciador ”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas.

Poco después del crimen, personal de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola con silenciador en las cercanías del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, a la altura del Puente Pacífico.

Migales Viera se identificaba como líder del clan La Mafilia, conocido públicamente como Los Puglia en Uruguay , informó en su cuenta de X el periodista uruguayo Eduardo Preve. La banda opera en Villa Española, un barrio de Montevideo.

Según el citado periodista, la víctima se había mudado recientemente a Punta del Este, donde había abierto un restaurante.

En agosto pasado ya habían intentado asesinar a Migales Viera en Villa Colón, otro barrio montevideano: esa vez fue atacado a balazos en horas de la madrugada por delincuentes que se hicieron pasar por policías.

“La víctima, que tiene antecedentes por contrabando, iba junto a su pareja en su vehículo. En determinado momento vieron una camioneta con barrales y matrícula policial que les hizo seña para detenerse. Tras aminorar la marcha, del supuesto vehículo policial bajaron delincuentes que efectuaron disparos en dirección al conductor, quien recibió varios impactos. Fruto de esa lesión, la víctima perdió el dominio del vehículo y chocó contra el muro de una vivienda”, informó el portal uruguayo Telemundo el 1 de agosto pasado.

Además, según supo LA NACION de fuentes de la investigación, a la banda narco que integraba la víctima le adjudicaron un cargamento de 265 kilos de estupefacientes valuados en 2 millones de dólares que secuestró la Policía Nacional de Uruguay a mediados del mes pasado.

La investigación, donde se decomisaron 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína , se conoció como Operación Trazador .

“Tareas de análisis e inteligencia realizadas sobre una organización criminal que se dedicaría al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes permitieron identificar a un hombre mayor de edad que formaría parte de la organización y estaría vinculado con el transporte y el acopio de la sustancia. Asimismo, se identificó a otras personas que integrarían la organización y estarían encargadas del resguardo del dinero obtenido mediante la comercialización de las sustancias. Enterada la Fiscalía, dispuso una serie de allanamientos y actuaciones que fueron llevados a cabo por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), en forma conjunta con la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Divin)”, informó el gobierno de Uruguay a propósito del decomiso de los estupefacientes.

Tras aquel operativo, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro , sostuvo: “Se trata de una nueva operación que culmina con éxito por parte de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación”.

El funcionario nacional dijo que el procedimiento “no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una serie de operaciones desarrolladas por la Policía Nacional durante los últimos seis meses, que permitieron intervenir importantes estructuras delictivas, incautar drogas y decomisar bienes y vehículos de alto valor”, se informó en la página web del Ministerio del Interior.

Uno de los detenidos, según dijeron a LA NACION fuentes al tanto de la causa, habría sido “socio” del narco asesinado en Palermo.

Migales Viera nació el 18 de diciembre de 1994 y tiene antecedentes delictivos desde su adolescencia. Cuando tenía solo 14 años, fue indagado por el delito de hurto.

En septiembre de 2012 fue imputado por su presunta participación en un homicidio. También tuvo causas por fugarse de una comisaría, por robos conocidos en Uruguay como “rapiña” (aquel en el que, con violencia o amenazas, una persona se apodera de una cosa mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche).

Después de eso, Migales Viera fue imputado por suministro de estupefacientes y en 2024 fue indagado nuevamente por un homicidio.

En septiembre pasado, después del atentado que sufrió en Villa Colón, decidió instalarse en la Argentina. Sabía que su “cabeza tenía precio”.

Fuente: La Nación