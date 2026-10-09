Fin del reinado de los lentes de sol XL: la nueva tendencia más elegante para el verano 2027

Durante varias temporadas, los anteojos de sol de gran tamaño dominaron las calles y los looks urbanos. Sin embargo, para el verano 2027 , los diseños más chicos, livianos y de líneas definidas se impusieron como la nueva tendencia . Los modelos ovalados y de inspiración retro se convirtieron en la alternativa preferida de quienes buscan un estilo sofisticado y versátil.

Los lentes de sol tienen la capacidad de transformar cualquier conjunto sin necesidad de sumar demasiados elementos. Por eso, cada temporada, las formas, los colores y los tamaños se renuevan para acompañar las tendencias de la moda y darle un giro a los accesorios clásicos.

Frente a los diseños XL , que cubren buena parte del rostro, los modelos más compactos ofrecen una estética diferente y minimalista. Entre las opciones más buscadas se destacaron los anteojos ovalados , los rectangulares angostos y los de aire noventoso.

Estas alternativas sobresalieron por sus líneas definidas y su apariencia simple, que permite combinarlas tanto con prendas básicas —como remeras blancas, camisas de lino o vestidos livianos— como con conjuntos más formales.

Los marcos finos en negro, marrón y carey se mantuvieron como clásicos para quienes buscan un accesorio fácil de combinar. Para quienes prefieren un look más llamativo, las monturas metálicas y los cristales en tonos suaves también fueron protagonistas.

Una de las ventajas de los anteojos compactos es que permiten sumar un detalle distintivo sin que se lleve todo el protagonismo del outfit. Los modelos ovalados aportan un guiño retro, mientras que los rectangulares transmiten una imagen más moderna y urbana.

La clave está en encontrar una forma que acompañe las facciones y resulte cómoda para el uso diario. De todos modos, los lentes XL no desaparecieron: siguen siendo una opción para quienes buscan un accesorio que llame la atención y marque presencia.

Más allá del diseño, hay algunos puntos clave a la hora de comprar anteojos nuevos:

La oscuridad de los cristales no garantiza una buena protección contra los rayos ultravioletas, por lo que la seguridad ocular debe estar por encima de cualquier tendencia.

Fuente: TN