Carlos Carrasco, adiestrador canino, sobre el Galgo: “Se adapta genial a vivir en departamentos pequeños”

A la hora de adoptar un perro para vivir en un departamento, muchos buscan razas pequeñas porque creen que necesitan menos espacio. Sin embargo, el adiestrador canino Carlos Carrasco reconoció que el tamaño del animal no siempre determina su capacidad para adaptarse a un hogar.

Carrasco, creador del canal de YouTube Dos Adiestramiento, compartió un video en el que recomendó distintas razas de perros según el estilo de vida de sus dueños , desde aquellas ideales para convivir en familia hasta las más adecuadas para el trabajo o la protección del hogar.

Al abordar la categoría de perros para vivir en departamentos reducidos , el especialista destacó al galgo como una excelente alternativa, pese a tratarse de un perro de tamaño considerable.

Para explicarlo, el español utilizó una expresión coloquial: “Se hace el novillito. No te enteras de que tienes perro” .

De esta manera, Carrasco hizo referencia a la capacidad de muchos galgos para permanecer tranquilos durante buena parte del día, siempre que tengan cubiertas sus necesidades.

El galgo es conocido por su cuerpo estilizado, sus patas largas y su gran velocidad . Aunque estas características pueden hacer pensar que necesita correr constantemente, muchos muestran un comportamiento tranquilo dentro de casa.

Por eso, puede adaptarse a espacios reducidos si cuenta con una rutina adecuada y oportunidades para realizar actividad física . Entre los aspectos más importantes para su bienestar se encuentran:

Además, hay que tener en cuenta que algunos galgos poseen un fuerte instinto de persecución , por lo que no es recomendable soltarlos en espacios abiertos que no estén correctamente cerrados.

Más allá de las características de esta raza, Carrasco insistió en que la elección de un perro debe depender del estilo de vida de cada persona .

En el caso del galgo, vivir en un departamento pequeño puede ser perfectamente compatible con su bienestar, siempre que tenga paseos, atención y una rutina acorde con sus necesidades.

En definitiva, la recomendación de Carrasco apunta a derribar una creencia habitual: un perro grande no necesita necesariamente una casa enorme para vivir bien . Lo importante es que sus cuidadores puedan ofrecerle ejercicio, compañía y un ambiente adecuado.

Fuente: TN