Estaba prófugo desde 2022 por presuntas estafas en Salta y cayó en Australia: administraba US$170.000 en criptomonedas

Después de permanecer varios años fuera del alcance de la Justicia, Nicolás Mendioroz Juncosa deberá regresar detenido a Salta desde Australia , donde fue localizado tras una búsqueda internacional. El hombre está acusado en una causa por presuntas estafas vinculadas con inversiones en bitcoin y su traslado está previsto para el jueves 15 de octubre.

La entrega del detenido estará a cargo de las autoridades australianas, que deberán ponerlo a disposición de Interpol para concretar su traslado hasta la capital salteña. Una vez allí, quedará nuevamente bajo la órbita de los tribunales que investigan las denuncias en su contra.

Mendioroz Juncosa había dejado Salta en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. A partir de entonces fue declarado prófugo y quedó sujeto a una orden de captura nacional e internacional.

Uno de los damnificados aseguró, en declaraciones citadas por El Tribuno , que durante 2021 el acusado administraba más de US$170.000 que habrían sido destinados a operaciones con criptomonedas.

A partir de las denuncias, la investigación avanzó con acusaciones por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos. Los denunciantes sostienen que el dinero entregado para las supuestas inversiones no fue recuperado y que el acusado permaneció fuera del país durante años sin responder a los requerimientos judiciales.

La localización y detención en Australia permitió reactivar las gestiones para que regrese a la Argentina y responda ante la Justicia salteña.

Mientras avanzaba el procedimiento de extradición, la defensa de Mendioroz Juncosa pidió que no fuera trasladado en condición de detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante los tribunales.

En la misma línea, su familia ofreció una propiedad como garantía, con el objetivo de respaldar el pedido. Sin embargo, los damnificados rechazaron esa alternativa y reclamaron que se mantuvieran las medidas dispuestas por la Justicia.

Los denunciantes también exigieron que se cumplan los requerimientos de la jueza de Garantías N.º 8, Claudia Puertas, y cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades durante estos años.

“Este hombre nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada” , expresaron representantes de los denunciantes.

Además, varios cuestionaron los vínculos sociales del acusado y manifestaron su desconfianza ante la posibilidad de que pudiera regresar sin ser trasladado en calidad de detenido. “Seguramente estaba esperando la prescripción de la causa para regresar triunfal a Salta”, plantearon.

Los damnificados aseguran que esperan una respuesta desde 2022 por el dinero que entregaron y consideran que la intervención de Interpol representa una oportunidad para que avance la causa.

“Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron. También señalaron que el trabajo de la organización internacional les “abrió una ventana de esperanza” para obtener justicia por las pérdidas denunciadas.

La fecha prevista para el traslado es el jueves 15 de octubre . Si se concreta según lo programado, Mendioroz Juncosa regresará a Salta después de varios años de búsqueda y quedará a disposición de la Justicia, que deberá continuar con el proceso por las presuntas maniobras fraudulentas.

Fuente: TN