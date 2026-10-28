Escándalo por abuso sexual: salió a trotar, vio a un taxista semidesnudo con una nena en su auto y lo denunció

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"¿Qué estaba haciendo señor?" La pregunta de un joven docente sorprendió en medio de un entorno selvático a un taxista de 77 años con los pantalones bajos sentado en el asiento trasero de su auto con una nena, que tampoco llevaba ropa interior. Rápido de reflejos, el testigo grabó la escena con su teléfono celular y llevó el caso a la Policía de Puerto Iguazú, lo que dio inicio a una investigación por abuso sexual.

El inédito episodio ocurrió el sábado último por la tarde en la zona de 600 Hectáreas, en las afueras de Puerto Iguazú, la ciudad misionera que este miércoles estaba conmocionada por esta noticia y por los operativos de las últimas horas en el aeropuerto por la salida de Flavio Bolsonaro desde Argentina a los Estados Unidos.

La denuncia del abuso sobre la niña de corta edad y posiblemente integrante de una aldea local se difundió en las últimas horas con fuerza desde las redes sociales y los medios locales luego de que se hiciera viral un tramo del video filmado por el testigo.

En esa grabación, se escucha al docente que como todas las tardes había salido a trotar por la tierra colorada que inquiere al hombre canoso por su actitud sospechosa.

Ahi fue cuando le pregunta ¿Qué estaba haciendo señor? y la respuesta, que generó el repudio unánime en las redes fue peor de lo esperado. "Nada, ella me lo pidió", argumentó el chofer septuagenario sentado al lado de la nena mientras intentaba subirse y cerrar sus pantalones.

Según lo informado por la Policía de Misiones ahora se investiga " un posible hecho de abuso sexual" detectado el sábado 24, por la tarde, en la zona de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú.

La denuncia fue presentada por el docente de 29 años ante la Comisaría de la Mujer, de la Unidad Regional V, de la Policía de Misiones. Allí, el testigo afirmó haber observado " una situación sospechosa dentro de un automóvil" en el que se encontraban un adulto mayor y la menor de edad, cuya edad los investigadores aún no lograron precisar.

En la presentación, radicada formalmente el lunes último, el docente afirmó que notó los movimientos extraños mientras realizaba actividad física por la zona.

En ese marco, dijo que vio un Toyota Corolla gris estacionado en un sendero , circunstancia que llamó su atención.

El docente, siempre según la declaración difundida por fuentes policiales, afirmó que al acercarse al auto advirtió "una situación que consideró irregular" , por lo que sacó su teléfono celular y activó la grabación en video para llevar el caso a la justicia.

Con ese video, se presentó luego en la Comisaría de la Mujer para dejar asentada la denuncia y pedir que se investigara lo ocurrido.

Los investigadores lograron tras la denuncia la identificación del hombre involucrado. Según las fuentes, era un chofer de un remise que también funciona como taxi, de 77 años.

Las fuentes señalaron que la justicia intenta ahora "establecer la identidad y edad de la otra persona" para avanzar en la investigación sobre un delito contra la integridad sexual.

"La investigación continúa en curso", añadió la Policía que evitó dar mayores detalles para no exponer a la menor de edad.

En ese sentido, indicó que la justicia avanzaba con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y resguardar a la víctima.

Fuente: Clarín