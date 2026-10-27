En el homenaje a Néstor Kirchner, Máximo llamó a “hacer presidenta” a Cristina Fernández

Al cumplirse este martes 16 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner , los dos principales sectores en pugna dentro del peronismo le rindieron homenaje. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lo elogió en un mensaje que difundió por redes sociales. La Cámpora, organización kirchnerista enfrentada con el mandatario provincial, organizó un acto en Lanús, con Máximo Kirchner como orador principal.

Kicillof utilizó su cuenta de la red social X para sostener que “es un acto de resistencia” recordar al expresidente fallecido el 27 de octubre de 2010.

“Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer. Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo. En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente”, fue el mensaje que difundió Kicillof .

Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer 🇦🇷✌️ Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo. En tiempos tan difíciles para… pic.twitter.com/qaegoDNU4k

La Cámpora, en tanto, convocó a un acto en el microestadio del Club Atlético Lanús, donde Máximo Kirchner trazó un paralelismo con el gobierno de su padre y la actual gestión libertaria. “ Tres años después de Javier Milei la Argentina entra en recesión . Tres años después de Néstor Kirchner la Argentina cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, apuntó el diputado nacional.

Asimismo, y en clave electoral, Máximo no solo rememoró a Néstor Kirchner, sino que además pidió por la libertad de Cristina Fernández. “Este es nuestro país, donde nacimos, nuestra tierra, nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, nuestro acervo popular. Esta es nuestra patria, ¿la vamos a defender?“, exclamó el legislador, y remató: ” ¿La vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer Presidenta? “.

El distrito de Lanús donde tuvo lugar el discurso de Máximo Kirchner está gobernado por La Cámpora (el intendente es el exsecretario de Justicia nacional Julián Álvarez ) y el club tiene como presidente al dirigente del Frente Renovador Nicolás Russo . Tanto Russo como otros dirigentes del massismo asistieron al acto.

A través de sus canales de difusión, La Cámpora publicó mensajes en los que recopiló fotos y discursos de Kirchner, entre los que figuran frases en las que solicita respaldo para Cristina Kirchner . “Les pido, con humildad, dos cosas: que la ayuden y la cuiden a Cristina con todas sus fuerzas”, es una de ellas (es de agosto de 2007, antes de que Cristina Kirchner fuera electa presidenta por primera vez).

“Creemos en la transformación de las cosas, en un tiempo mejor, en la civilización del amor, en la justicia y en la dignidad. No estamos dispuestos a claudicar”. — #NéstorVive 🇦🇷✌🏽♾️ pic.twitter.com/zGomqBwEka

El senador Sergio Uñac (San Juan), que se lanzó como precandidato a presidente, recordó una visita de Kirchner a Pocito, la ciudad sanjuanina de la que Uñac fue intendente, en campaña para las elecciones de 2003. “A 16 años de su partida, la tarea sigue siendo la misma: levantar el país con trabajo y producción, desde el interior”, escribió Uñac.

"No me voy a olvidar, en el sillón de Rivadavia, de dónde vengo." Pocito, 2003. Néstor todavía no era presidente y vino a San Juan a comprometerse con el interior: que dejáramos de ser el patio trasero del país, que fuéramos protagonistas de la Argentina que venía. Y desde San… pic.twitter.com/bbFAAerads

La Confederación General del Trabajo (CGT) también recordó a Kirchner. “Honramos la memoria de quien creyó en la industria nacional, en salarios dignos y en la justicia social como pilares de una Patria justa, libre y soberana”, publicó la confederación gremial que conducen Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello .

El expresidente Alberto Fernández , que fue jefe de Gabinete de Kirchner, publicó una foto junto al expresidente, en las que se los observa en la terraza de la Casa Rosada. “Néstor, siempre en mi alma”, escribió el exmandatario en su cuenta de la red social X.

Néstor siempre en mi alma. pic.twitter.com/gBaNkmrlRv

El senador Eduardo De Pedro recordó a Kirchner en un mensaje de redes sociales que ilustró con una imagen de Diego Maradona ante un busto del expresidente, en la Casa Rosada.

Néstor, un hombre que jugaba entero, como muy pocos lo hicieron, que con decisión y coraje pudo sacar a la Argentina adelante. Sigamos el ejemplo de no resignarnos al destino aparente y de asumirnos como protagonistas de nuestra historia. #NéstorVive 🇦🇷✌🏽 Foto de Victor Bugge pic.twitter.com/tLAnUx7pBP

Entre los gobernadores, uno de los que publicó un mensaje en el aniversario del fallecimiento de Kirchner fue Gildo Insfrán , de Formosa. Calificó al exmandatario de “transformador de la realidad del país luego de la crisis de 2001″.

16° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE NÉSTOR KIRCHNER A 16 años de su partida, recordamos a Néstor Kirchner como un transformador de la realidad del país luego de la crisis del 2001, demostrando que nunca hay que perder la esperanza. Su gran gestión presidencial y su compromiso… pic.twitter.com/Rc2KY29NiF

Fuente: La Nación