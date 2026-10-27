Ataque a una docente en San Nicolás: la agredieron en el aula tras pedirle a una alumna que guarde el celular

Un episodio de violencia en un aula de una escuela secundaria en San Nicolás de los Arroyos , conmocionó a esa localidad de la provincia de Buenos Aires, donde una docente terminó hospitalizada luego de que una alumna la arrastrara de los pelos y la golpeara frente a sus compañeros porque la profesora le había pedido que no usara su teléfono celular en clase.

Tras conocerse el caso, los gremios docentes locales se pronucniaron contra la violencia hacia los educadores y reclamaron a las autoridades "trabajar en la prevención" para evitar que se repitan estos incidentes que tienen a los trabajadores como víctimas.

En medio de la gravedad del ataque, algunos alumnos llegaron a grabar el episodio y las imágenes se volvieron virales cuando muestran a la docente tendida de espaldas en el piso mientras una alumna la arrastraba de los pelos, a centímetros del pizarrón y en medio de la clase.

Todo ocurrió el martes 13 de octubre en una de las aulas de la Escuela Secundaria 5 “Héroes Nicoleños de Malvinas", donde la profesora estaba comunicando nuevas medidas de regulación del uso de celulares dentro del establecimiento educativo.

Este fue el detonante del conflicto, ya que la alumna señalada como la agresora se negó a guardar su dispositivo mientras se daba la clase , cosa que llevó a la insistencia de la profesora, en al menos dos ocasiones, y desencadenó el ataque de la estudiante.

La agresión fue grabada por algunos de los compañeros presentes. Uno de estos videos mostró cómo la docente era arrastrada y golpeada en el suelo del aula. De acuerdo con medios locales, luego del ataque la profesora debió recibir atención médica y ser hospitalizada en el nosocomio local.

Sin embargo, la polémica no terminó allí, sino que surgieron denuncias sobre un supuesto pedido de las autoridades del colegio a docentes y estudiantes para que eliminaran los videos que registraron el hecho. Esto aún sigue bajo investigación.

A raíz de las agresiones sufridas por la profesora, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se manifestó por sus redes sociales, ratificando su "compromiso con el acompañamiento a las instituciones educativas y la defensa de los derechos de quienes las habitan".

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"Desde el primer momento, nos acercamos a la institución para acompañar al equipo de conducción, mantuvimos contacto con los responsables de intervenir en la situación y se activó el protocolo de resguardo y reparación para la docente. Asimismo, solicitamos a la Jefatura Distrital la conformación de una Mesa Intersectorial para el abordaje y la prevención de las violencias en el ámbito escolar, y participamos de la reunión junto a equipos de conducción, la Inspección Regional y organizaciones sindicales docentes, con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa", continuó el posteo del sindicato docente.

Y aseguró que " no podemos naturalizar las agresiones ni desproteger a quienes tienen la responsabilidad de enseñar".

A este se sumó un descargo publicado de Educadores Nicoleños Asociados (ENIA), adheridos a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que expresó su "profunda preocupación y enérgico rechazo" por lo ocurrido.

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Los docentes también repudiaron "toda forma de violencia hacia quienes, día a día, sostienen con responsabilidad y compromiso la tarea de enseñar".

Al igual que SUTEBA, exigió "a las autoridades educativas una intervención responsable, con las medidas de protección y el acompañamiento necesarios" y reclamó una "respuesta institucional concreta y oportuna, evitando que la trabajadora quede sola frente a una situación de esta gravedad".

Tras señalar que las escuelas no pueden afrontar estas problemáticas en soledad, la ENIA advirtió que "es imprescindible fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, las autoridades y los organismos correspondientes, promoviendo acciones de prevención y abordajes integrales que permitan construir espacios escolares seguros, basados en el respeto y la convivencia".

Fuente: Clarín